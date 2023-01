Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Los Angeles Lakers

Les Lakers, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

C’est évidemment du côté des acheteurs qu’on trouve les Lakers. Seulement treizièmes à l’Ouest (23 victoires pour 26 défaites), les Angelinos se doivent de se renforcer pour entourer au mieux LeBron James et Anthony Davis.

La franchise cherche toujours à se faire une place jusqu’en Playoffs et LeBron James a déjà pris la parole publiquement pour demander du renfort. Si Rui Hachimura a depuis rejoint les Purple and Gold, on peut espérer voir encore du mouvement dans la Cité des Anges. Petit deal malin ou énorme trade, ça reste à décider même si la tendance semble plutôt pencher vers des petits ajouts plutôt qu’un blockbuster trade. Mais bon, c’est L.A. et on n’est évidemment pas à l’abri d’une surprise avec Rob Pelinka.

Le(s) joueur(s) des Lakers qui pourrai(en)t être transféré(s)

Kendrick Nunn ayant fait ses valises, le prochain garçon qui semble proche de l’aéroport s’appelle Pat Beverley. Recruté pour sa défense, son shoot et son fit supposé avec les stars locales, le bulldog déçoit fortement cette saison. Autant dire que la direction ne le retiendra pas si elle trouve une cible digne de ce nom. Point positif cependant, son contrat finissant à hauteur de 13M de dollars peut éventuellement trouver preneur si les Lakers y ajoutent un pick ou deux. Reste à savoir ce qu’ils obtiendront en échange.

L’autre nom à surveiller reste Russell Westbrook. Longtemps annoncé sur le départ, Brodie semble avoir gagné son pari de sixième homme. Leader de la seconde unit et important dans le groupe, le meneur marsupilami a éloigné les rumeurs avec ses bonnes perfs. À voir si la direction décide de finir l’année avec lui quitte à le voir partir gratuitement ou s’ils profiteront de ce regain de forme pour en tirer une contrepartie utile dans les quinze prochains jours.

Les joueurs convoités par les Lakers

On aurait pu faire une liste sur qui n’est pas sur les tablettes des Lakers, ça aurait été plus court sans doute. Beaucoup de noms ont été attachés à la franchise de cœur de Magic Johnson ces derniers mois. Il y a eu la doublette Buddy Hield – Myles Turner à Indiana, Bojan Bogdanovic des Pistons, Bradley Beal et Kyle Kuzma aux Wizards, on a aussi eu du Cam Reddish, du Fred VanVleet à Toronto sans oublier bien sûr les stars des Bulls : DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et même Zach LaVine LaVine.

L’arrivée de Rui Hachimura est un peu sortie de nulle part, d’autant que L.A. n’apparaissait pas sur les noms des équipes intéressées. On peut donc s’attendre à tout mais à l’heure actuelle les picks 2027 et 2029 du premier tour semblent conservés précieusement sauf énorme opportunité. L’idée étant de finir la saison, faire un beau recrutement estival (une troisième star ?) avec ces deux picks en bonus pour améliorer le roster. Après la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et on sait bien que tout peut aller très vite en NBA.

🚨 Les Lakers ne veulent pas transférer leurs picks 2027 et 2029 cette saison. Le seul cas où cela serait possible ? Si un joueur parmi DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Bradley Beal devenait soudainement disponible. Pas de double pick échangé contre Bogdanovic ou Turner-Hield. pic.twitter.com/NPYBY6mY16 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Lakers auraient leurs yeux rivés sur la Free Agency 2023 avec 2 cibles principales. Draymond Green

Kyrie Irving Avec la fin de contrat de Russell Westbrook et d’une majeure partie de l’effectif, le management voudrait tout faire pour signer une des deux stars cet été. pic.twitter.com/QuaERX6epQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023