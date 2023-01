C’est la controverse de ce début d’année 2023. Bon, on prend peut-être un peu large mais c’est pour vous donner l’idée du niveau de l’injustice ressentie dans les rues de Sac Town en ce vendredi : Zion Williamson sera titu au All-Star Game 2023 malgré ses seuls 29 matchs à la mi-saison. Pas de Domantas Sabonis dans le starting five. La messe est dite, et elle est largement débattable.

Sur le papier, il n’y avait peut-être même pas débat.

Sur les 47 matchs de Sacramento, Domantas Sabonis en a joué 45 pour des moyennes de 18.4 points à 61% au tir, 12.4 rebonds, 7.3 passes et le meilleur plus/minus de l’équipe avec… +223. Immense plus-value, certainement le premier responsable de la 3e place de Sac Town à l’Ouest : celui qu’on ne pensait pas capable de faire fructifier le départ de Tyrese Haliburton. Rendez-vous compte, le fils d’Arvydas est sur le point d’envoyer les Kings en Playoffs après seize saisons de disette. Cela fait depuis 2007 qu’on plie bagage vers Noirmoutier dès la mi-avril, et on n’offre même pas une place de titu étoilé au franchise player responsable de ce changement ? Il reste encore du boulot, le bilan collectif n’est “qu’à” 27 victoires pour 20 défaites, Dom Sabonis n’est – à proprement parler – pas encore “sur le point” d’envoyer les Kings en postseason. Mais les observateurs de la dernière décennie en NBA sont unanimes : la dynamique et le fond de jeu de ce Sacramento new look ont quelque chose de différent. À tel point que De’Aaron Fox et Domantas Sabonis ont fait la Une du dernier Slam Magazine. Stat anodine mais qui en dit quand même long, le Lituanien est devenu le 6e joueur de l’histoire des Kings à faire la couverture du bimestriel (source : un gars de Twitter). De la nouveauté donc. Une cascade de fraîcheur. Et pourtant, on lui préfère quand même le très honorable Zion Williamson.

Light up the League. De’Aaron Fox and Domantas Sabonis cover SLAM 242. https://t.co/gSRUVMFJcN pic.twitter.com/bGqwt0zwJq — SLAM (@SLAMonline) January 26, 2023

Sur les 49 matchs des Pelicans, Zion Williamson n’en a joué que 29. Absent en ce moment (et depuis le 3 janvier), peut-être indispo pour jouer le All-Star Game. Les moyennes sont cependant nourries au grain : 26 points à 61% au tir, 7 rebonds, 4.6 assists, 1.1 interception et le deuxième meilleur plus/minus de l’équipe avec… +149. Là aussi un joueur très impactant. En son absence – à cheval sur celle de Brandon Ingram – les Pelicans affichent un bilan négatif de 9 victoires pour 11 défaites. En gros, si l’on omet qu’il n’a joué que 59% des matchs de son équipe, il n’est pas scandaleux d’envoyer Zion Williamson dans le starting five des All-Stars de la Conférence Ouest. Mais le problème, c’est qu’il n’a joué que 59% des matchs de son équipe. Les votes des joueurs l’ont classé 3e sur le frontcourt (donc titu), tandis que les médias et les fans l’ont sorti du cinq de départ en le classant 4e derrière, pour les fans, LeBron James, Nikola Jokic et Anthony Davis, et pour les médias, Nikola Jokic, LeBron James et Domantas Sabonis. En fait, en globalisant tous les votes, Domantas Sabonis n’arrive qu’à la 5e position du frontcourt de l’Ouest.

Mais pourquoi plaide-t-on davantage la cause du Lituanien alors qu’Anthony Davis et Lauri Markkanen lui sont, suivant les résultats des votes, plus légitimes ?

Leader d’une franchise de haut de tableau, salvateur des Kings, joueur présent sur la quasi totalité des rencontres : tout ce que l’on a déjà résumé plus haut quoi. AD n’a joué que 26 matchs et les Lakers sont extérieurs au Top 10, un peu fou que les votes des fans l’aient positionné en 3e place. Lauri Markkanen est un All-Star incontestable – et incontesté – mais le bilan du Jazz (25-26) ne lui octroie pas une place de titulaire, habituellement réservée aux individualités des équipes contenders. Dom réunit tout. Le dossier le plus complet : plus complet même que celui de Zion. Pas de scandale mais des questions. Pourquoi les joueurs ne l’ont-ils classé “que” 5e ? Paie-t-il son passeport européen (9e vote des fans) ? M’enfin, la titularisation n’est qu’une toute petite ligne au palmarès. Wikipédia ne la recense même pas. Nul doute qu’une “simple” sélection All-Star et Sac Town en Playoffs suffiront au bonheur du Prince de Vilnius.



Une fois encore, les fans ont fait n’importe quoi. C’est ce qu’on dirait s’il fallait analyser un peu plus brutalement les résultats des votes du All-Star Game. Mais en même temps, qu’est-ce qu’on s’ennuierait si tous les joueurs étaient à leur place. Là ça fait jaser. Ça réunit – et divise – des amis. On se donne rendez-vous au bar de l’angle pour y débriefer l’invraisemblable. Vive le sport. Vive la vie.