La LNB débarque sur beIN Sports : ça y est, on a trouvé un diffuseur pour le basket français

Après l’arrivée des matchs de l’Équipe de France sur France Télévisions, c’est une autre bonne nouvelle qui vient de tomber pour la visibilité du basket français. Sans diffuseur traditionnel jusqu’ici, le championnat de France va désormais être retransmis sur beIN Sports, qui répond déjà présent pour nous permettre de suivre la NBA, la WNBA et la NCAA.

L’accord de diffusion entre la chaîne et la Ligue Nationale de Basket (LNB) a été annoncé ce vendredi par Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de beIN Sports. Le dispositif ? Il est simple. À partir du 27 décembre prochain, beIN diffusera la principale affiche de chaque journée, et ça va commencer avec un classique du basket français puisque ce jour-là, l’ASVEL de Tony Parker affrontera le CSP Limoges. Le meilleur match chaque semaine donc, mais pas que. Une deuxième affiche devrait également suivre quand il y aura un peu de place dans la prog, et bien évidemment les principaux matchs de Playoffs seront également diffusés. Quant aux Finales du Championnat de France, vous pourrez les suivre en intégralité sur beIN Sports, sans oublier le All-Star Game du 29 décembre qui se jouera à l’Accor Arena. Bref, si jamais vous êtes saoulé de voir les Lakers enchaîner les défaites sur beIN, vous pourrez désormais jeter un œil attentif au championnat de France. Le niveau est à peu près le même.

« Nous sommes très heureux de l’accord trouvé avec beIN SPORTS pour la diffusion de la Betclic ÉLITE. Cela renforce fortement le dispositif audiovisuel que la LNB a mis en place depuis maintenant deux ans. L’expertise de cette chaîne premium va permettre aux nombreux fans de basket de suivre chaque weekend leur sport favori de la plus belle des manières. « – Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket

Comme l’indique le président de la LNB, c’est une grosse nouvelle pour la visibilité du Championnat de France, composé cette année de plusieurs grands noms (Mike James, la légende Kyle O’Quinn, le Frenchie Elie Okobo, Kostas « frère de Giannis » Antetokounmpo, la pépite Victor Wembanyama…) mais sans diffuseur traditionnel national jusqu’ici. Les matchs étaient principalement diffusés de manière gratuite sur la plateforme numérique LNB TV, avec également certaines rencontres sur la chaîne Sport en France du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou encore France 3 Région.

L’arrivée de la LNB sur beIN Sports va faire du bien à l’exposition et la santé globale du basket français. Cela faisait un peu mal au cœur de voir la balle orange avancer dans l’ombre alors que le championnat bleu-blanc-rouge a de belles choses à offrir. Une anomalie désormais corrigée, de bon augure pour la suite !

Source texte : beIN Sports