Malgré le bordel ambiant aux Blazers, Damian Lillard garde le même discours : « Je ne veux pas être transféré »

Entre les blessures, les résultats pourris, les mouvements en coulisses et les tensions internes, les Blazers ressemblent à un beau bordel en ce moment. Et évidemment, tout le monde se demande comment tout cela impacte le franchise player Damian Lillard, sujet de nombreuses rumeurs en ce moment. Mais Dame a été très clair sur ses intentions.

Que ce soit sur The Athletic ou sur ESPN, les gros dossiers sur Damian Lillard et les Blazers s’accumulent en ce moment. « Dame voudrait jouer avec Ben Simmons », « Lillard veut une extension de 107 millions sur deux ans », « Dame par-ci, Dame par-là »… bref, beaucoup de choses sont en train de sortir de la part des insiders les mieux informés de l’univers NBA. Et cela ne date évidemment pas d’hier. Suite au coup de pression de Lillard cet été après la nouvelle élimination au premier tour des Blazers, les rumeurs concernant un potentiel transfert et les éventuelles envies de départ du bonhomme se sont accumulées, avant de se calmer aux alentours de la reprise quand Damian a réaffirmé son attachement pour RIP City. Mais aujourd’hui, avec le chaos qui caractérise les Blazers, les bruits de couloir entourant Lillard reviennent logiquement en force. Juste pour rappel, le manager général Neil Olshey a été viré il y a quelques jours, Portland affiche aujourd’hui un bilan de 11 victoires – 15 défaites avec la pire défense de la NBA, le nouveau coach Chauncey Billups tâtonne avec ses joueurs, et en plus de ça l’infirmerie est plutôt remplie. Un contexte forcément propice aux rumeurs alors Lillard a voulu mettre les points sur les i. S’il a pris l’habitude de démentir tout ce qui le concerne en 280 caractères sur Twitter, Dame s’est également exprimé plus longuement sur son avenir lors d’un récent shootaround des Blazers. Et son discours n’a toujours pas changé (via Jason Dumas de Bleacher Report).

« Je ne veux pas être transféré. Je ne sais pas combien de fois je dois le répéter. Nous sommes dans une ère où les personnes peuvent écrire, dire des choses et à cause de qui elles sont, les gens pensent que c’est crédible, que c’est vrai. […] Je suis assis dans le bureau de Chauncey tous les jours, et on essaye de trouver des solutions. Si je voulais vraiment partir, pourquoi est-ce que j’essayerais de trouver des solutions ? Ce n’est pas ce qui se passe. Mais les gens veulent tellement ce genre d’histoires, alors ça continue. Mais mon intention est de rester à Portland et de trouver la solution. »

Damian Lillard a dit ce qu’il avait à dire. Ses motivations sont claires : continuer avec les Blazers et essayer de redresser une franchise qui vacille sérieusement en ce moment. Des mots qui on espère seront suivis par des actes dès son retour de blessure. Absent depuis cinq matchs (bilan de 1-4 pour Portland) à cause de ce bobo aux abdos qui le gêne depuis un bon bout de temps maintenant, Dame a reçu une petite injection de cortisone et pourrait revenir dimanche contre les Wolves. Est-ce que ce petit break lui permettra de rebondir après un début de saison bien compliqué pour le sniper des Blazers ? Vaudrait mieux pour l’équipe de Portland si elle veut stopper l’hémorragie…

Damian Lillard réaffirme une nouvelle fois son engagement envers les Blazers, un discours qui reste constant malgré tout le bordel qui l’entoure. Cependant, quelque chose nous dit que les rumeurs à son sujet ne vont pas s’arrêter pour autant…

