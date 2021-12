LeBron James atteint la barre des 100 triple-doubles en carrière : même dans la défaite, le King arrive à entrer un peu plus dans l’histoire

Si ça ne tourne toujours pas très rond aux Lakers depuis le début de la saison, LeBron James peut au moins se consoler en se disant qu’il est rentré encore un peu plus dans l’histoire cette nuit à Memphis. 100e triple-double en carrière, c’est quand même pas rien.

100. La marque est belle. Avec ses 20 points, 10 rebonds et 11 caviars face aux Grizzlies, LeBron James est officiellement entré dans le club des centenaires. Pas en âge hein mais en nombre de triple-doubles réalisés en saison régulière. Ils n’étaient que quatre dans ce club avant cette nuit : Jason Kidd (107), Magic Johnson (138), Oscar Robertson (181) et bien évidemment son nouveau copain aux Lakers Russell Westbrook, maître des turnovers de la discipline avec 189 triple-doubles au total dans sa carrière. À bientôt 37 balais, le King peut encore espérer grimper d’un échelon et ainsi prendre la quatrième place de J-Kidd, mais il devrait logiquement s’arrêter là. Car pour espérer intégrer le podium, il lui faut 38 triple-doubles supplémentaires et à moins que LeBron joue jusqu’à 45 ans, ça risque d’être tendu. Depuis son arrivée aux Lakers en 2018, James a accumulé 27 triple-doubles, dont 13 dans sa campagne calibre MVP en 2019-20. L’an dernier, avec la saison raccourcie et ses bobos, il fut limité à cinq TD, et ce triple-double contre Memphis cette nuit n’est que le premier de la saison pour le King. Pour votre culture perso, sachez que LeBron a boosté son total entre 2016 et 2018 chez les Cavaliers, avec pas moins de 31 triple-doubles en deux saisons, dont 18 en 2017-18. C’était à ce moment-là où on commençait à véritablement rentrer dans l’ère de la folie statistique à l’échelle de la NBA, entre jeu rapide, tirs à 3-points, et attaque à tout-va.

LeBron James doit aujourd’hui se contenter de ça car ce n’est pas le niveau actuel de ses Lakers qui va lui donner satisfaction. Contre les Grizzlies jeudi, ils ont encore une fois dû s’incliner et leur bilan retombe ainsi à 50%. Le King lui-même n’a pas été irréprochable malgré son bel accomplissement. Cinq turnovers et 1/6 au tir du parking, on l’a connu plus inspiré. Et même si ça doit lui faire quelque chose de rejoindre les rois du triple-double, on imagine que LeBron est surtout frustré par les galères actuelles de son équipe, toujours incapable de décoller.

100 triple-doubles en carrière, le tout en 1 324 matchs de saison régulière. Un accomplissement de plus pour LeBron James. Pas forcément le plus marquant, mais qui prouve une nouvelle fois la polyvalence de ce bonhomme tournant à 27 points, 7,4 rebonds et 7,4 passes décisives en carrière.

Source texte : NBA, StatMuse

