NBA Top 5 du jour : Joel Embiid nous sort son coast-to-coast, et la défense du Jazz l’a gentiment aidé à passer

Seulement trois matchs au programme de la nuit et c’est donc un Top 5 qui nous accompagne au petit matin. On vous sort les images avec nos commentaires persos pour animer un peu le tout. Let’s go !

Pourquoi finir près du cercle quand tu peux reculer, claquer le petit spin move qui va bien et un reverse lay-up pour conclure ? Aaron Gordon a tout compris.

Talen Horton-Tucker s’est défoulé sur le cercle et il a mis Steven Adams sur la photo.

Devin Vassell a enrhumé Zeke Nnaji avec une feinte de corps superbe avant de monter au dunk. La jeunesse des Spurs fait toujours autant plaisir !

Joel Embiid n’a pas besoin de Ben Simmons. Remonter la balle comme un meneur avant d’aller tout droit pour claquer un tomar. C’est dans ses cordes !

Deux actions pour le prix d’une à la première place : De’Anthony Melton et Jaren Jackson Jr. y vont à deux mains pour assurer le coup. Elle est belle la défense des Lakers !

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se retrouve dès demain pour un nouveau Top 10 à analyser en famille. Nous ? On va s’étirer tranquillement et passer à la suite car il y a du lourd qui arrive. À très vite !

