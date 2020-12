48 joueurs testés positifs au COVID-19 avant les camps d’entraînements : ça n’a pas toujours toussé dans son coude en vacances, pas bien

Dans un début de saison qui s’annonce bien particulier, tant en raison de la date que de la situation sanitaire, les campagnes massives de tests PCR sont de sortie dans toutes les franchises NBA. Et aujourd’hui, on apprend que 48 joueurs ont été testés positifs sur les 546 testés avant la reprise des entraînements individuels.

Nous sommes le 3 décembre 2020. Ça y’est, depuis officiellement deux jours, les camps d’entrainements ont commencé pour chaque franchise et ça sent bon la reprise, alors qu’on apprenait hier le contenu de nos premières nuits de bonheur. Du coup, tous les joueurs sont-ils au travail ? Non, un petit peuple d’irréductibles joueurs résiste encore et toujours à l’envahisseur. Pour ceux qui ne sont pas à l’entraînement, il n’est pas question de potion magique ou de banquet avec des sangliers, mais plutôt de ceux qui ont fait du frotti-frotta sans le masque pendant les vacances. Pour rappel, les joueurs devaient être revenus de congés samedi 29 novembre dernier afin de pouvoir réaliser leurs tests PCR avant de pouvoir tâter la gonfle mardi matin en entraînement individuel. Et hier sur son compte Twitter, Shams Charania de The Athletic a annoncé le nombre de joueurs qui ont été testés positifs pendant la première salve de tests organisée en amont de la reprise des camps :

48 NBA players have tested positive for coronavirus out of 546 tested during initial testing phase from Nov. 24-30, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

48 sur 546 : ne vous y trompez pas, on ne parle pas du bilan d’une soirée banale des Rockets derrière la ligne à 3-points, mais bien du nombre de joueurs testés positifs au COVID-19 sur le nombre total de joueurs testés. Alors 48 joueurs forcés de rester à la maison pendant une partie des premiers jours d’entraînement, on pourrait être inquiets à 19 jours de la reprise de la campagne 2020-21. Mais honnêtement, rien de surprenant quant on sait que c’est le résultat d’un test réalisé au retour des vacances, et surtout rien d’alarmant en l’état actuel. Il vaut mieux que les cas soit identifiés et isolés dès maintenant, quitte à ce que certains joueurs ne puissent pas commencer les training camps avec tout le monde ni jouer les premiers matchs de pré-saison qui commencent dans un peu plus d’une semaine, et que la saison démarre dans une dynamique saine le 22. Avec un protocole sanitaire et un planning très strict imposé par la Ligue quand au déroulement des camps et de toute cette période avant la reprise, et après une multiplication des tests, nous verrons très vite si cette tendance se confirme et si les mesures devront être à nouveau renforcées. A voir comment les joueurs adapteront également leurs habitudes à cette situation particulière, et comment ils supporteront la rigueur qui leur est demandée chaque jour.

Presque un joueur sur dix positif au test du coton-tige dans le nez, c’est un chiffre important mais on va pour le moment le mettre sur le compte des soirées un peu trop arrosées et sans gestes barrières pendant les congés d’automne. Attention messieurs, maintenant les vacances sont terminées ! On se lave les mains, on enfile le masque, et on repart au travail !

