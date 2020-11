Protocole sanitaire des camps d’entraînement NBA : 3 cotons-tiges dans le nez, et après vous pourrez jouer les enfants

Alors que les camps d’entraînement commencent dans trois jours, on en sait un peu plus sur les mesures sanitaires et le planning que devront respecter les franchises pour pouvoir veiller au bon déroulement de ces jours de préparation avant la pré-saison. Les vacances, c’est fini !

À un pangolin près, on aurait déjà dû être en train de mater des gros matchs de saison régulière et d’enchaîner les nuits blanches à l’heure qu’il est. On le sait, 2020 est une sale année, et heureusement que les performances historiques de l’OM et la Free Agency des Pistons nous aident à tenir le coup – on salue les gens qui sont fans des deux, franchement, quelle vie. Mais dans cette longue traversée du désert, on aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel : les camps d’entraînement commencent le 1er décembre, pour des premiers matchs de pré-saison le 11. Allez, on pense à prendre les derniers selfies de vacances, on profite des dernières grasses mat’ et des soirées loup-garou autour d’un feu : retour aux affaires mardi prochain pour les joueurs et staffs de la NBA, dont certains n’ont pas vu la couleur des matchs officiels depuis le 11 mars. Du coup, crise sanitaire oblige, on s’attendait à un protocole sanitaire strict pour la reprise de ces camps dans trois jours, et ça vient de tomber. C’est Marc Stein du New York Times qui nous évoque sur Twitter les règles que les franchises devront respecter pour le bon déroulement des entraînements.

NBA teams are scheduled to begin training camps Tuesday with individual workouts capped at four players and four team staff members at one time, league sources say, with all those participating required to register three negative PCR tests — Marc Stein (@TheSteinLine) November 28, 2020

« Les équipes de la NBA commenceront les camps d’entraînement mardi avec des entraînements individuels limités à quatre joueurs et quatre membres du staff de l’équipe à la fois, selon des sources de la ligue, tous les participants étant tenus d’enregistrer trois tests PCR négatifs. »

Players who wish to take part in individual workouts starting Tuesday, as well as the coaches and team staff members who will be working them out, must be back in their markets tomorrow (Saturday Nov. 28) to begin coronavirus testing — Marc Stein (@TheSteinLine) November 28, 2020

« Les joueurs qui souhaitent participer à des entraînements individuels à partir de mardi, ainsi que les coachs et les membres du staff qui les entraîneront, doivent être de retour dans leurs marchés demain (samedi 28 novembre) pour commencer les tests de coronavirus. »

Dec. 4 (next Friday) is the soonest date for full team practices, sources say, but teams will have to wait until Dec. 6 for their first group practice sessions unless all players have reported by Saturday to begin daily testing NBA exhibition play is scheduled to open Dec. 11 — Marc Stein (@TheSteinLine) November 28, 2020

« Le 4 décembre (vendredi prochain) est la date la plus proche possible pour une reprise des entraînements en équipe complète, selon des sources, mais les équipes devront attendre le 6 décembre pour leurs premières séances d’entraînement de groupe à moins que tous les joueurs ne se soient déclarés d’ici samedi pour commencer les tests quotidiens. Les matchs de pré-saison débutent le 11 décembre. »

On en parlait il n’y a pas longtemps, les joueurs qui souhaitent pouvoir participer aux camps dès le premier jour – mardi 1er décembre – devront être de retour plus tôt pour commencer leur protocole de trois tests PCR . Et alors qu’il était évoqué le 30 novembre, c’est finalement le 28, soit aujourd’hui, qui a été choisi comme deadline pour se présenter aux tests et pouvoir espérer reprendre le jour J. Si tous les joueurs ne sont pas déclarés d’ici aujourd’hui, les premières séances d’entraînement collectif ne pourront pas avoir lieu avant le 6 décembre, contre le 4 décembre si le protocole est respecté. En attendant ces dates, c’est donc des entraînements individuels qui commencent mardi pour tous ceux (joueurs comme coachs) qui ont pu être testés en temps et en heure à partir d’aujourd’hui. Et là encore, mesures strictes puisque les entraînements individuels seront limités à quatre joueurs et quatre encadrants à la fois. Pas cool pour l’ambiance dans la salle, va falloir vraiment travailler alors, ça va changer.

Allez, en rang quatre par quatre, c’est la rentrée. Alors messieurs les joueurs, on prend le premier avion pour rentrer à la maison, on passe par la case test PCR et on relance la machine. Courage, les gars : les conditions sont atypiques, le coton tige dans le nez ça fait mal, mais les terrains de NBA sont en vue.

Source texte : Twitter – Marc Stein