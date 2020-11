Air Jordan 4 Fire Red : une réédition de la paire originale de 1989, pour les amateurs de old-school

Meilleur modèle de Jojo selon certains, les Air Jordan 4 reviennent dans un coloris Fire Red fidèle à celui qui était sorti en 1989. 31 ans plus tard, les accrocs vont pouvoir compléter leur collection grâce à cette release chez notre partenaire Basket4Ballers.

On avait l’impression que les Air Jordan 4 avaient déjà été déclinées dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Déjà, ce constat est loin d’être réaliste et on peut compter sur les designers pour trouver de nouvelles idées pendant au moins les cinquante prochaines années. Mais s’ils commencent en recycler d’anciens coloris, les perspectives deviennent alors quasiment illimitées. C’est le cas avec cette version Fire Red qui fait évidemment référence à la seule franchise où Michael Jordan a évolué durant sa carrière NBA (on a dit qu’on oubliait Washington). Du blanc, du noir et évidement du rouge qui pète et qui se voit de loin pour matcher avec le logo des Bulls ainsi que le logo Nike Air à l’arrière du talon. Les puristes le savent, cela fait 31 ans que ce coloris n’a plus été édité, alors préparez-vous à une guerre sans merci pour réussir à cop cette réédition old-school tirée en petit nombre.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 4 What The, plus modernes avec leurs pieds dépareillés.

les Air Jordan 4 What The, plus modernes avec leurs pieds dépareillés. On les imagine déjà à ses pieds : Zach LaVine dans le tunnel du United Center avant le premier match de la saison.

Zach LaVine dans le tunnel du United Center avant le premier match de la saison. L’occasion parfaite pour les porter : pour mater The Last Dance en famille à Noël.

pour mater en famille à Noël. On aime : c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes.

c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes. On aime moins : le prix, lui, n’est pas old-school par contre.

Les Air Jordan 4 Fire Red sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Les collectionneurs ont entouré la date dans leur agenda alors il faudra se dépêcher car il n’y en aura pas pour tout le monde.

Source : Jordan Brand