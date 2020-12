La NBA tient à son calendrier comme à la prunelle de ses yeux : pas de règle d’annulation ou de report en cas de COVID, on jugera sur le tas

On a beau attendre impatiemment le 22 décembre et se régaler de grosses affiches énoncées dans un calendrier qui a enfin pris forme, il ne faut pas oublier que tout cela reste très bancal. La NBA, comme dans les autres sports, ne sera pas à l’abri de devoir s’adapter face à une épidémie toujours menaçante. Toutefois la Ligue a annoncé la couleur… et il n’y aura pas de règles prédéfinies, tout dépendra des circonstances et chaque cas sera examiné précisément pour prendre la solution la plus adéquate, à l’instant T.

48 cas de Covid-19 détectés en amont de cette saison 2020-21 le 3 décembre… et la possibilité de voir ce chiffre grandir comme le nombre de 3-points tentés par Davis Bertans en un match ? La NBA prévient, il faudra être très rigoureux cette saison pour éviter de revivre une saison étalée sur douze mois. Ainsi, si les coachs se voient dans l’obligation de porter le masque à tout va, la Ligue n’est pas naïve et sait qu’elle aura à gérer des cas de Covid au sein des trente franchises. Elle prévient alors de suite que chacun de ces cas sera examiné avec attention et qu’il n’y aura pas de règles pré-établies.

NEWS: In March, the NBA suspended the season when one player tested positive. Entering a season outside the bubble, positive cases are expected, but league sources say there isn’t a specific number that could trigger a game being canceled or postponed. https://t.co/bO7Xz6C016 — Baxter Holmes (@Baxter) December 9, 2020

Quelle est la nature du cas positif ? Asymptomatique ou non ? Où, quand et comment il y’a eu contamination ? Autant de questions qui impacteront la décision prise par la NBA en collaboration avec une équipe de responsables sanitaires. Autre donnée qui primera pour prendre toute décision, la réglementation en vigueur dans l’État concerné. La Californie a, par exemple, récemment adopté une loi interdisant les sports de contact à cause de cette pandémie et nul ne doute que la vigilance sera de mise dans un État comme celui-ci. Un cas par cas souhaité par la ligue nord-américaine qui s’avérait obligatoire pour ne pas voir des matchs reportés ou annulés au moindre joueur positif. Toutefois, une décision ne sera pas scrutée de la même manière si l’on parle du back-up du coupeur de citrons de Kings ou si LeBron James et Anthony Davis sont contaminés, aussi, les premières décisions pourront faire jurisprudence. Seul point commun annoncé à tout cas positif, tout joueur contractant le virus sera mis à l’écart au moins douze jours avant même de prendre en compte les variables de contaminations et d’attaquer les étapes nécessaires à son retour. Les équipes sont prévenues et il faudra faire preuve de rigueur. Un simple cas isolé ne changera pas grand chose, une hécatombe et on pourrait bien voir le calendrier se bouleverser à nouveau.

Si la bulle de Disney fut une véritable réussite sanitaire, fini l’amusement, la NBA repart maintenant dans son format habituel avec tous les risques inhérents à des déplacements en masse qui flottent au dessus de sa tête. Rigueur, tests et… patrie, seront les mots d’ordre de cette nouvelle saison. Allez, à vos coton-tiges !

Source texte : ESPN