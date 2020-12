NBA Preview 2020-21 : les Phoenix Suns ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui ? On part direction l’Arizona avec l’analyse fine des Suns !

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

On commence à monter doucement dans l’ascenseur de la hype avec ces Suns, diablement excitants après une Free Agency qui ne le fut pas moins. L’arrivée de Chris Paul évidemment, mais également celles de tout un tas de petits pions intéressants auxquels on ajoutera bien sûr les progressions/explosions attendues de Devin Booker, Deandre Ayton ou encore Mikal Bridges. Un spot en Playoffs est fortement espéré/envisagé, ce qui serait une première depuis onze ans, bref ça part sur quelques mois de grosse température non loin de Vegas. On en connait un qui se frotte les mains, qui se frise la moustache, qui se… on s’est compris, et c’est donc l’occasion de se pencher en détail sur une potentielle darling de la saison 2020-21.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».