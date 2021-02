Fin de série pour les Lakers mais l’essentiel est ailleurs : le tendon d’Achille d’Anthony Davis, pour ne pas le nommer

C’était l’affiche de la nuit, la rencontre qui devait conclure notre soirée Saint-Valentin de la NBA. Pourtant, ce match Nuggets-Lakers nous laissera un souvenir bien amer dans la bouche. Plus que le match déséquilibré c’est la blessure d’Anthony Davis qui nous donne la boule au ventre en ce lundi 15 février 2021. On envoie du courage et on croise beaucoup de doigts pour AD.

Nikola Jokic et Jamal Murray contre LeBron James et Anthony Davis, c’est pas beau ça comme duel pour finir une nuit ? Dernière Finale de Conférence, possibles adversaires pour un premier tour prochain (à l’heure actuelle ce serait le cas) Denver et L.A. c’est un must see tous les jours. En tout cas, ça avait tout pour l’être. LeBron James tout en gestion et Niko Jokic, peu défendu, font le show d’entrée avec leurs lieutenants respectifs qui leur emboitent le pas. Ce match de gala aura tenu ses promesses, jusqu’au milieu du second quart-temps : Anthony Davis se blesse et rentre au vestiaire en boîtant. Les Angelinos perdent complètement pied et les rumeurs sur une blessure au tendon d’Achille ne vont pas les rassurer, loin de là. BronBron était impeccable en première période, il devient passable en seconde. Il faut un Kyle Kuzma héroïque pour maintenir un peu les Lakers dans le match mais très vite les jeux sont faits, les têtes purples ne sont plus au basket et c’est criant. Denver ne va pas se faire prier pour enfoncer ses invités grâce à Murray, les solides Zeke Nnaji et Facundo Campazzo et bien sûr un nouveau triple-double pour l’ami serbe. Super prestation de Denver et on se fera une joie de les féliciter en temps voulu mais face à une équipe qui n’y était plus, l’important était ailleurs.

Que va-t-on nous annoncer pour Anthony Davis ? Si c’est le tendon d’Achille, les souvenirs de Klay Thompson, Kevin Durant ou encore Kobe Bryant sont encore frais et ce serait le pire scénario possible et imaginable. Il faut espérer qu’il ne s’agit que d’un mauvais coup, surtout que c’est un problème qu’il traîne depuis quelques matchs. Les Lakers sans Anthony Davis ce n’est tout de suite plus la même chose et la course au titre serait totalement relancée par ce coup du destin. On ne va évidemment pas s’emballer trop vite, pour le moment c’est l’IRM qui attend AD et on devrait rapidement en savoir plus sur la gravité du bobo.

Lakers All-Star Anthony Davis re-aggravated his right Achilles tendonosis and there's some swelling, source tells ESPN. He will get an MRI on Monday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Denver stoppe la bonne série des Lakers mais la grosse nouvelle du jour c’est le bobo d’Anthony Davis ! Doigts de la main, doigts des pieds, croisez tout ce que vous voulez mais espérons qu’on ne nous ôte pas un talent comme AD. Dieux du basket, c’est le moment de prouver que vous existez !