Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Jazz – Lakers ce mercredi, le choc de l’Ouest est immanquable

Les Lakers ont un tout petit peu baissé le pied avec la blessure d’Anthony Davis mais il est certain que LeBron James a entouré en rouge la date du 24 février dans son calendrier. La raison ? Un choc au sommet entre les deux leaders de la Conférence Ouest. Le Jazz reçoit les Purple and Gold avec l’envie d’envoyer un message fort à l’ensemble de la Ligue. Surprenants jusque-là, les mormons veulent désormais se positionner en véritables patrons de la NBA avec un succès de référence à domicile face aux champions en titre. Un immanquable, dans la nuit de mercredi à jeudi sur beIN Sports, à 4h du matin.

Dans la nuit du lundi 22 février

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies à 2h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 23 février

New York Knicks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 4)

Dallas Mavericks – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 24 février

Miami Heat – Toronto Raptors à 2h (beIN 4)

Utah Jazz – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 25 février

Philadelphie Sixers – Dallas Mavericks à 1h (beIN 1)

Brooklyn Nets – Orlando Magic à 1h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 26 février

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 27 février

Philadelphie Sixers – Cleveland Cavaliers à 1h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 28 février

Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers à 21h30 (beIN 3)

Houston Rockets – Memphis Grizzlies à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 2h (beIN 1)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…