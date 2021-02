Les Enquêtes de TrashTalk : et si les Rockets avaient fini les Warriors en 2018 ?

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Les Rockets de 2018 ? Une dinguerie sans nom, faite de Harden hero-ball, de filouteries de Chris Paul et de mitraillettes… qui s’enrayent au plus mauvais des moments. Le meilleur ennemi des Warriors durant leur semblant de dynastie entre 2015 et 2019… les Cavs ? Hum. Les Raptors ? Hell non. Les Rockets messieurs dames, des Rockets passés à un poil de barbe et à une cuisse pas ferme de taper ces « invincibles » Dubs. On ne vous en dit pas plus hein, on a donc décidé de refaire le script, de revenir sur les faits tout d’abord, et d’imaginer, tout simplement, à quoi la NBA aurait bien pu ressembler si la cuisse de Chris Paul et le poignet de Trevor Ariza n’avaient pas été victimes d’un terrible sort.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine. Allez !