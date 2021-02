Preview de la soirée NBA : fun fact, les Wizards sont en pleine bourre et se déplacent pour jouer des Lakers en difficulté

Le lundi soir reste le meilleur jour de la semaine pour les raisons que vous savez mais le soir la vie reprend son cours, avec au programme six rencontres toutes mignonnes, avec encore quelques loulous qui cevraient envoyer un ou deux messages au coach à la veille de l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game…

John Wall, Zach LaVine, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Devin Booker, Chris Paul, Rudy Gobert, Gordon Hayward, Terry Rozier et même Russell Westbrook sur les planches ce soir ? Lâchez les fauves, tout simplement.

2h : Rockets-Bulls : typiquement le genre de match où tout peut arriver, avec d’un côté des Rockets en pleine forme puisqu’ils restent sur huit… défaites de suite, et de l’autre les Bulls d’un Zach LaVine qui passe sa vie à planter 35 points sur tout le monde depuis quelques semaines.

2h30 : Mavs-Grizzlies : énorme choc entre les deux derniers Rookies of the Year, et des Mavs qui voudront faire respecter une hiérarchie une fois de plus mise à mal par d’étonnants Oursons.

3h : Thunder-Heat : les jeunes troupes de Mark Daigneault voudront montrer aux finalistes 2020 que le talent n’attend pas le nombre des années. OKC est en back-to-back et le backcourt SGA/Maledon a été énorme hier face à Cleveland mais attention, on nous dit dans l’oreillette que Jimmy Butler défend mieux que Collin Sexton.

3h : Suns-Blazers : deux équipes en pleine forme malgré la défaite avant-hier de Portland face à Washington. Damian Lillard et Carmelo Anthony vs Devin Booker et Chris Paul, vingt ans de buckets rassemblés sur le même parquet et un match qui s’annonce offensif entre deux équipes joueuses.

3h : Jazz-Hornets : la darling 2020-21 a certes perdu avant-hier face aux Clippers mais le Jazz reste la meilleure équipe de la Ligue. Les deux probables All-Stars Donovan Mitchell et Rudy Gobert voudront frapper fort face à la jeunesse intrépide de Charlotte, à surveiller également la traction arrière de James Borrego avec LaMelo Ball et l’homme en forme Terry Rozier.

4h : Lakers-Wizards : firework pour finir. Deux défaites de suite pour des Lakers bien timides sans Anthony Davis ni Dennis Schröder, quatre victoires de suite pour des Wizards retrouvés, et un match qui devrait une fois de plus couronner la première des équipes qui atteindra les 140 points. 38/14/14 pour LeBron incoming, mais on sent très fort arriver le 28/12/12 de Russell Westbrook et les 57 points de Bradley Beal.

Voilà pour le tour des matchs du jour et c’est déjà pas mal. Chacun pourra trouver son petit bonheur dans le programme même si toutes les rencontres n’auront pas la même saveur, c’est certain. Ici on ne saurait que trop vous recommander de mettre un réveil à 2h moins cinq. Après… chacun ses goûts hein.

