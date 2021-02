Damian Lillard et James Harden élus joueurs de la semaine : on en connaît qui n’apprécient pas le banc du All-Star Game, et le font savoir

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Damian Lillard et James Harden, qui remportent chacun leur deuxième récompense de joueur de la semaine cette saison. Pourtant, ce sont bien Luka Doncic et Bradley Beal qui occupent tous deux une place de titulaire au All-Star Game. Sacrilège ? Disgrâce.

Damian Lillard continue sa saison de candidat MVP en finissant la semaine avec des moyennes de 36,3 points, 5,7 rebonds et 12,7 passes décisives à 43% au tir dont 40% de loin. Les Blazers ont remporté deux de leurs trois rencontres cette semaine, améliorant leur série à six victoires sur les sept derniers matchs. Meilleur scoreur NBA sur la semaine, Dame possède par ailleurs la deuxième statistique à la passe. Grâce à cette distinction – la deuxième cette saison pour le meneur et sa onzième en carrière – Lillard devient le Blazer ayant le plus reçu la récompense de joueur de la semaine dans l’histoire de la franchise, dépassant un certain Clyde Drexler. En résumé, on se souviendra de cette semaine de par son incroyable money time face au Thunder où, derrière de cinq points à cinq minutes de la fin, les Blazers ont passé un 18-2 au Thunder avec 12 points et 2 assists de monsieur Dame Time. Face aux Pelicans, il a égalé son record en carrière de passes décisives avec seize, tout en scorant 43 pions. Pour changer, Dame a également inscrit le lay-up de la victoire. Il termine donc la semaine en posant 35 points, 6 rebonds et 12 assists face aux Wizards, son dix-huitième match de la saison à 30 unités ou plus. Mine de rien, personne ne fait mieux en NBA et malgré une hécatombe de blessure, Lillard garde son équipe – pour une fois – dans les hauteurs de la Conférence Ouest. Oui, nous approchons de la mi-saison et les Blazers sont toujours en course pour finir dans le top 4.

.@dame_lillard has been the @NBA Western Conference Player of the Week! His 11 Player of the Week honors are the most in franchise history (Drexler- 10). Congrats, Dame! https://t.co/OkXTezHO9h pic.twitter.com/hzRmRFoZFb — Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 22, 2021

Petit tour d’horizon à l’Est où c’est un autre habitué qui s’est accaparé le trophée. Boom, James Harden repart avec le Player of the Week – son deuxième sous le maillot des Nets – après une semaine de grand malade durant laquelle Brooklyn compte quatre victoires pour aucune défaite, le tout sans Kevin Durant ! De son côté, le barbu a sweepé la Division Pacifique en une semaine – venant à bout des Kings, des Suns puis des voisins de Los Angeles – et se basant sur des moyennes de 31,8 points, 9 rebonds et 10,8 assists. The Beard termine sa jolie passe avec un triple-double sur Sacramento et une démonstration d’excellence face aux Clippers : 37 points, 11 rebonds, 7 assists et le flop de la gagne. Oui, James Harden trouve ses marques chez les Nets et l’équipe new-yorkaise monte en puissance, il n’est donc pas impossible que l’on témoigne d’une attaque all-time sur les semaines à venir. Sur une série de six victoires consécutives, les Nets se rapprochent des Sixers et ne comptent désormais plus qu’une défaite en trop sur la formation de Doc Rivers. Meilleur passeur de la ligue, James Harden continue son chantier et aux côtés de Kyrie Irving, l’ancien de Houston semble trouver ses repères.

▫️ 31.8 PTS

▫️ 10.8 AST

▫️ 9.0 REB

▫️ 4-0 📼 | Best plays of the last seven days from Eastern Conference Player of the Week @JHarden13 pic.twitter.com/DsK3WuiaAn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 22, 2021

Damian Lillard devient le Blazer ayant reçu le plus de Player of the Week Award de l’histoire de la franchise, et James Harden s’éclate dans son nouveau rôle avec les Nets. Non vous ne rêvez pas, ces deux joueurs commenceront bien sur le banc le 7 mars prochain. Ceci dit, il y a tellement de pyromanes en NBA qu’on ne peut même plus réellement mettre tous les meilleurs joueurs sur le même parquet. Frustrant.