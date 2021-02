Les Nets repartent de Los Angeles en patrons : Lakers et Clippers sur le tableau de chasse, prochain rendez-vous… en juin ?

C’était le choc de cette nuit et il a tenu toutes ses promesses ! Kyrie Irving et James Harden côté Nets, Paul George et Kawhi Leonard pour les Clippers, toute une constellation de stars sur le parquet pour un match qui nous a tenu en haleine jusqu’au bout. C’est parti pour le récap avec un grand R.

On avait déjà salivé au match aller il y a trois semaines mais cette fois pas de Kevin Durant pour jouer le troisième larron pour les noirs et blancs de Brooklyn, il faudra se contenter seulement d’un duo qui a foutu le feu à tout l’Ouest depuis une dizaine de jours. Pas une mince affaire quand tu as deux des meilleurs extérieurs de la Ligue pour s’occuper de toi en plus mais Uncle Drew et la Barbe sont de grands garçons et ils ont répondu avec la manière. Aucune mauvaise note pour les leaders ce soir, tout le monde a fait grave le taf et ils se sont renvoyés la balle du tac au tac toute la soirée. Kawhi enrhume Irving au poste bas, le meneur se venge en plantant un gros trois-points dans le corner sur la tête de PG. De manière générale, un vrai match bien sympa à mater avec des défenses solides mais des attaquants qui étaient juste incontrôlables par séquences. Vu qu’on leur tombe dessus en boucle depuis le début de saison on va se permettre d’insister un coup : vraie performance défensive des Nets ce soir avec tout le monde impliqué, de Bruce Brown à DeAndre Jordan. On était dans un match type Playoffs avec des rotations raccourcies et une vraie belle intensité. Bien évidemment, ce match n’aurait pas été le même s’il n’y avait pas eu aussi quelques tensions pour mettre quelques épices à un plat déjà bien goûtu. L’occasion de confirmer que Pat Beverley est un grand fou et on pèse les mots. Il lui a fallu moins de trois minutes pour aller chercher Harden, lequel a pris ici et là quelques petits rappels physiques pour le souvenir. Jeff Green, lui, n’avait rien avoir avec cette ancienne bromance mais ça ne l’a pas empêché de prendre l’épaule du pitbull et de passer de longues minutes sur le sol avant de rentrer au vestiaire furax.

Et le scénario du match dans tout ça ? Brooklyn qui prend les devants, Los Angeles qui fait un peu le trainard mais qui s’arrache dans le money time pour recoller. C’est là que l’ami James Harden entre en jeu. Il va chercher les deux points d’avance sur la ligne puis obtient une faute offensive très douteuse contre Kawhi pour finalement finir le travail aux lancers. Vu la fin du match, les Clippers peuvent avoir les boules surtout qu’ils ont longtemps bataillé pour revenir dans le match. Epilogue cruel mais digne d’un match de Playoffs où on attend la suite le surlendemain. Vous l’aurez compris, après deux matchs, il n’y a qu’une finale NBA qui pourrait rapprocher de nouveau ces deux équipes et elles en ont toutes deux les moyens. On se donne rendez-vous en juin ?

Brooklyn continue sa tournée victorieuse dans l’Ouest. Sixième victoire consécutive, la deuxième à L.A et cette fois ce sont les Clippers qui ont cédé. Les certitudes continuent de grandir chez les Nets et Kevin Durant n’était même pas là ce soir, c’est dire… Seul point négatif au tableau, la blessure après six minutes de Timothé Luwawu-Cabarrot. On souhaite un bobo sans gravité pour notre petit frenchy.

