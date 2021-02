Le pari spécial NBA Sunday : 315€ à gagner avec un Kyrie Irving et un Kawhi Leonard qui assurent au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 21 février, c’est encore un très beau programme que nous offre la NBA avec pas moins de 8 matchs et le premier d’entre eux à 21h30 (heure de Châteauroux). Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

21h30 : Pelicans (2,25) – Celtics (1,69)

01h00 : Knicks (1,70) – Wolves (2,20)

01h00 : Raptors (2,25) – Sixers (1,68)

01h00 : Cavs (2,10) – Thunder (1,75)

01h00 : Magic (1,75) – Pistons (2,10)

01h30 : Hawks (2,25) – Nuggets (1,67)

02h00 : Clippers (1,42) – Nets (3,00)

03h00 : Bucks (1,15) – Kings (5,65)

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 315€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte.

Le pari qu’on sent bien

Kawhi Leonard ET Kyrie Irving marquent minimum 25 points CHACUN (2,10) : Kyrie Irving tourne à 27,7 points de moyenne depuis le début de saison et sur les 10 derniers matchs auxquels il a participé, il a atteint la barre des 25 unités à 7 reprises. Kawhi Leonard tourne à 26,8 points de moyenne depuis le début de la saison et sur les 10 derniers matchs auxquels il a participé, il a atteint la barre des 25 unités à 7 reprises. Est-ce pour autant que cette cote à 70% de chance de passer ? Non bien sûr car bien d’autres critères vont rentrer en jeu. Mais dans une rencontre qui promet d’être très axée sur l’offensive entre les deux meilleurs attaques de la ligue (ratio offensif au 21/02/2021, source : basketball-reference), une cote à 2,10 pour voir deux extraordinaires scoreurs atteindre les 25 points, ça se réfléchit très fort !

Le combiné à tenter

Les Knicks battent les Wolves et les Bucks battent les Kings (1,89) : oui, pour ce combiné il va falloir faire confiance aux Knicks. La victoire des homes de Tom Thibodeau face aux Wolves est à 1,64. Une cote qui reflète bien la différence de niveau d’ambition et surtout de certitude entre les deux équipes. La cote de la victoire des Bucks à domicile contre ces Kings qui sont sur 6 défaites de suite est à 1,15. En combinant les mises sur ces deux équipes largement favorites de leurs rencontres respectives, on obtient une cote dont le rapport risk/reward semble correct.

Une petite folie pour finir ?

Jamal Murray marque minimum 30 points (3,50) : le meneur des Nuggets est chaud comme la braise. Il vient de poser 35 points sur les Wizards et 50 sur les Cavs. Quand on connaît son côté pyromane en série, qu’est-ce qu’une cote à 3,50 pour le voir planter 30 unités ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

