La pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur Brandon Ingram qui s’amuse contre la défense des Kings

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 17 janvier, on a droit à un joli petit programme avec six matchs au menu. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Celtics (1,36) – Knicks (3,65)

21h00 : Mavericks (1,38) – Bulls (3,45)

01h00 : Thunder (2,30) – Sixers (1,75)

02h00 : Nuggets (1,94) – Jazz (2,05)

03h00 : Kings (2,35) – Pelicans (1,75)

04h00 : Clippers (1,42) – Pacers (3,35)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 315€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Brandon Ingram marque plus de 24 points contre les Kings (2,10) : quand on voit le niveau de la défense des Kings depuis le début de la saison, on se dit que n’importe quel pari peut passer contre eux. Sacramento est véritablement en mode portes ouvertes avec plus de… 123 points encaissés par match, on rentre carrément dans la discussion des pires défenses de l’histoire et un attaquant aussi doué que Brandon Ingram devrait se régaler. Même s’il est plus discret au scoring depuis quelques matchs, le joueur des Pelicans tourne quand même à 23,5 points par match cette saison, lui qui est le meilleur marqueur de la Nouvelle-Orléans. En plus, avec la mauvaise série actuelle de son équipe (cinq défaites de suite), Ingram aura à cœur de remettre les siens sur les bons rails. Avec une cote à 2,10, franchement ça sent le bon plan.

Le combiné à tenter

Les Celtics battent les Knicks et les Mavericks s’imposent face aux Bulls (1,88) : de retour après plusieurs matchs reportés pour cause de COVID, les Celtics n’ont rien perdu, eux qui ont récemment explosé Orlando 124-97. Les hommes de Brad Stevens sont aujourd’hui premiers à l’Est et ne devraient pas trop galérer pour prendre le dessus sur une équipe de New York qui n’arrête plus de perdre (cinq défaites de suite). Certes, Jayson Tatum ne jouera pas mais Kemba Walker devrait faire son grand retour. Dans l’autre match, on mise sur les Mavericks de Luka Doncic, qui rencontrent une équipe des Bulls allergique à la victoire. Même le coach de Chicago Billy Donovan l’a dit, les Taureaux ne savent pas gagner. Quatre défaites de suite, toujours de peu mais le résultat est le même. Incapables de conclure et pas sereins dans les moments chauds, les Bulls vont avoir du mal dans le Texas, les Mavs restant sur quatre victoires en cinq matchs. De plus, ces derniers ont failli battre la grosse équipe de Milwaukee vendredi. Autrement dit, ils sont plutôt en forme malgré les absents. Il faudra tout de même garder un œil sur la participation de Kristaps Porzingis sachant que Dallas entame un back-to-back.

Une petite folie pour finir ?

Les Pacers gagnent chez les Clippers (3,35) : grosse grosse cote ici. Indiana ne partira pas favori face à la très bonne équipe de Los Angeles mais les Pacers sont l’une des formations les plus solides de ce début de saison sous l’impulsion de leur duo Malcolm Brogdon – Domantas Sabonis. Après deux victoires de suite, la passe de trois ? Why not. Pour info, le nouveau venu Caris LeVert, arrivé en ville contre Victor Oladipo, est forfait.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne