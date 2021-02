Preview de la soirée NBA : après le Jazz, les Clippers veulent accrocher les Nets au tableau de chasse

Un dimanche soir bien chargé avec huit rencontres et on a de quoi bien s’amuser entre 21h30 et 6h du mat’. Le choc entre Clippers et Nets, des duels de All-Stars potentiels en quête d’un spot, c’est parti pour la preview.

Après une courte nuit due au COVID et à la météo (cette phrase), on remet direct la table en ce dimanche pour bien attaquer la nouvelle semaine au son de la balle orange. Huit matchs au menu du jour et si tout n’est pas du caviar, on devrait quand même bien manger.

21h30 : Pelicans – Celtics : c’est une rencontre plutôt sympa que nous a refilé la NBA pour le spot du dimanche soir. New Orleans vs Boston, Zion Williamson et Brandon Ingram contre Jaylen Brown et Jayson Tatum. Deux équipes qui ont du mal ces derniers temps mais peut-être qu’un des quatre du dessus va vouloir sortir de la boîte pour valider pleinement le billet pour le prochain All-Star Game. Jaylen Brown ne devrait pas avoir de soucis à se faire pour sa place mais les trois autres seront dans les discussions jusqu’au bout.

01h00 : Cavs – Thunder : duel entre le quatorzième de chaque conférence et du coup c’est un peu moins vendeur sur le papier. On rappelle aussi que Kevin Love, Andre Drummond et Larry Nance Jr. manqueront cette rencontre. Cela commence à faire beaucoup. Collin Sexton et Shai Gilgeous-Alexander vont pouvoir nous vendre un gros duel des meneurs de demain : le premier à 30 pions a gagné. Cleveland peut valider une dixième défaite consécutive dans ce qui ressemble de plus en plus à un Rebuildico.

01h00 : Knicks – Wolves : Dur à croire mais le paragraphe du dessus ne colle pas pour ce match là où les Knicks vont partir favoris face à des loups qui ne mordent plus beaucoup. Entre les blessures, le COVID, la jeunesse de l’effectif, Minnesota navigue à vue et on se dirige tout droit vers un chemin de croix jusqu’à la fin de saison. L’occasion de rappeler que le premier tour de Draft 2021 des Wolves appartient aux Warriors et qu’il y a donc quelques rires diaboliques qui raisonnent dans la Baie en ce moment.

01h00 : Magic – Pistons : Orlando veut encore y croire malgré les blessures par milliers de son effectif et ça passe par une victoire contre les jeunes de Detroit. On n’aura malheureusement pas de duel franco-français entre Killian Hayes et Evan Fournier mais par contre Nikola Vucevic voudra envoyer un ultime message avant l’annonce des remplaçants du match aux étoiles. Le Monténégrin marche sur l’eau en ce moment et il porte son équipe plus que jamais.

01h00 : Raptors – Sixers : Pour ceux qui se disent que la nuit commence bien mal, restez avec nous, on commence les choses sérieuses. Toronto – Philly, ça rappelle clairement des bons souvenirs et des matchs qui en valent la peine. L’écart entre les deux équipes s’est creusé cette saison mais les Dinos commencent à revoir la lumière et le collectif devient de plus en plus sérieux. Ils ont enfin atteint le cap des 50% de victoires et la grosse équation qu’ils devront résoudre désormais vient de Yaoundé et ricane déjà en voyant la raquette qu’il va affronter. JoJo vient de claquer son career high et il n’est pas près de redescendre de son nuage. 40-15 au réveil avec le café ?

Raptors list Kyle Lowry as doubtful for Sunday vs. Sixers (though Nick Nurse said there's a chance). Sixers say Ben Simmons is probable, as is Shake Milton. — Ryan Wolstat (@WolstatSun) February 20, 2021

01h30 : Hawks – Nuggets : L’an dernier, cette rencontre aurait été une rigolade pour Denver mais les courbes se sont un peu inversées cette saison entre le Colorado et la Géorgie. Atlanta espère fort que Clint Capela pourra ralentir un peu un Nikola Jokic qui nous fait travailler notre vocabulaire semaine après semaine alors que le duel Young-Murray pourrait bien finir à 40 points chacun. Après sa flambée contre Cleveland, le meneur canadien va pouvoir se faire plaisir et ce n’est pas la défense de Steph Curry Jr. qui va l’embêter. Oh que non.

02h00 : Clippers – Nets : Vous avez attendu et vous avez bien fait car il est là, The Game of the Night. On avait déjà bien kiffé la première manche, qui avait tenu toutes ses promesses. Après avoir fait chuter le Jazz et sa longue série de wins, L.A va pouvoir s’offrir un nouveau test contre des Nets toujours privés de Kevin Durant. Le duo Irving-Harden, qui reste sur cinq victoires consécutives, est déjà bien chaud mais il y a un autre tandem à Los Angeles qui ne demande qu’à briller et fermer des bouches. Clippers – Nets c’est un grand oui et un immanquable cette nuit.

03h00 : Bucks – Kings : Milwaukee a stoppé la chute libre dans laquelle ils étaient embarqués et ils retrouvent une autre équipe qui ne demande qu’à rebondir, nos vieux copains de Sactown. On les croyait lancés, avec un De’Aaron Fox en mode superstar, un Tyrese Haliburton qui gagne des points à chaque match dans la course au ROY, un Harrison Barnes couteau-suisse des deux côtés du terrain mais revoilà Sacramento sur une série de six défaites. Heureusement pour Luke Walton, le Play-in fait que son équipe est toujours dans la coup mais il faudrait se remettre à gagner un de ces quatre. Au moins Foxy n’aura pas à se coltiner Jrue Holiday, toujours sur la touche. Taper le MVP à deux jours de l’annonce des remplaçants All-Stars serait une bonne idée pour lui.

Status note: Jrue Holiday (health protocols) remains out for Sunday. — FantasyLabs NBA (@FantasyLabsNBA) February 21, 2021

Voilà pour le tour des matchs du jour et c’est déjà pas mal. Chacun pourra trouver son petit bonheur dans le programme même si toutes les rencontres n’auront pas la même saveur, c’est certain. On ne saurait que trop vous recommander de mettre un réveil à 2h moins cinq. Après chacun ses goûts hein.

Source texte : Fantasy Labs / Rotoworld