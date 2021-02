DeMarcus Cousins devrait finalement… quitter les Rockets : contrat garanti la veille, départ probable le lendemain, paye ton ascenseur émotionnel

Malgré un contrat garanti jusqu’à la fin de saison, DeMarcus Cousins s’apprête à faire ses bagages une fois de plus. Houston en quête d’un autre profil de pivot ne retiendra pas son joueur et la question qui se pose désormais est de savoir où l’ancien All-Star va rebondir après plus de deux années particulièrement difficiles.

On écrivait hier que Boogie Cousins allait pouvoir savourer sa bromance avec John Wall jusqu’à la fin de la saison mais il faut croire qu’il n’en sera rien. Selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle, la franchise et le joueur ont échangé pour mettre fin à leur collaboration ! Petit coup de tonnerre quand on sait que le pivot était loin d’être dégueu depuis le début de saison, surtout avec la blessure de Christian Wood qui n’est toujours pas réglée. Toujours selon notre confrère, Houston souhaite s’orienter vers un profil plus jeune (DeMarcus Cousins aura 31 ans en août), plus rapide et qui pourra mieux s’adapter à un style small ball. Les récents matchs ont notamment prouvé que mettre P.J Tucker ou même le petit Jae’Sean Tate en pivot rendait l’équipe plus efficace des deux côtés du terrain.

Pour Boogie, 9,6 points et 7,6 rebonds en 20 minutes, c’est donc plus une incompatibilité qu’un véritable échec sportif. La franchise a d’ailleurs beaucoup apprécié son investissement et lui a garanti son contrat afin qu’il puisse avoir toute la somme de son deal quoiqu’il arrive. Il ne faut pas non plus oublier qu’il a aussi fait des bons trucs : son match en 28/17 contre Dallas par exemple. Feigen a insisté sur le fait que Houston allait travailler en concertation avec DeMarcus Cousins pour lui trouver le meilleur spot pour la suite, quitte à demander peu ou rien en contrepartie. A l’inverse d’un Andre Drummond ou d’un Blake Griffin, il sera lui en tenue pour jouer les Bulls ce lundi selon un proche de l’équipe. Sans doute la dernière opportunité de le voir sous l’uniforme des fusées. Du même coup, on comprend peut-être mieux la signature récente de Justin Patton, éternel espoir en quête d’un début de carrière. Espérons pour lui qu’elle prenne son envol dans le Texas.

Quid de l’avenir de Boogie désormais ? Est-ce qu’un contender va se positionner pour le récupérer ? On connaît ses attaches avec les Lakers mais c’est pas dit qu’ils foncent dessus. Pour une rotation en sortie de banc, on a vu pire que DeMarcus Cousins même si son historique de blessure (à peine 100 matchs en 4 ans) et sa défense vont faire flipper quelques équipes.

DeMarcus Cousins et les Rockets, c’est proche de la fin ! On commençait à s’habituer à le voir avec John Wall et la Kentucky Connection aura finalement duré trois mois. On lui souhaite de rebondir rapidement et sur la durée car ça reste un gars qui nous aura bien fait kiffer sur un parquet.

