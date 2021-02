Les Rockets garantissent le contrat de DeMarcus Cousins jusqu’à la fin de la saison : une belle victoire pour un joueur qui a bien morflé

Les Rockets pourront donc compter sur DMC jusqu’à la fin de la saison puisque la franchise texane a entièrement garanti le contrat minimum du pivot pour le reste de la campagne 2020/2021. Cousins occupe le poste de pivot titulaire depuis la blessure à la cheville de Christian Wood, rendant le choix de le garder logique pour le management de Houston. Surtout qu’à 30 ans et avec une dizaine de saisons derrière lui, l’ancien Kings fait partie des leaders vocaux du vestiaire des Rockets.

DeMarcus Cousins va enfin trouver un peu de stabilité. Après deux saisons compliquées, ravagées par les blessures, DMC a enfin trouvé un peu de tranquillité dans le Texas et il est donc parti pour y rester, dans un effectif des Rockets rempli de joueurs qui partagent cet historique de lourdes blessures. La décision paraît assez logique quand on sait que l’ancien Kings est aujourd’hui le pivot titulaire de Houston depuis la blessure à la cheville de Christian Wood. En onze rencontres en tant que titulaire, Cousins tourne à 13,3 points et 10,9 rebonds en 27,3 minutes de jeu. Loin d’être à son niveau stratosphérique d’avant blessure, DMC rend toujours de loyaux services, surtout quand on sait qu’il est payé au minimum cette saison. Un investissement peu coûteux et sans grand risque pour les Rockets qui ont par ailleurs trouvé en Cousins un leader vocal dans le vestiaire, qui n’a par exemple pas hésité à monter au créneau pour critiquer l’attitude de James Harden en début de saison et qui a continuellement défendu ses coéquipiers coûte que coûte. Un vrai soldat qui continue à être une bonne pièce de rotation, et en tant que fan on est surtout content de voir Cousins… jouer au basket, lui qui a manqué l’intégralité de la saison dernière après s’être déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche lors d’un workout l’été dernier. Le pivot avait alors contemplé son équipe des Lakers remporter le titre du banc, de quoi prolonger une poisse qui le colle depuis quelques temps déjà, lui qui a également fait partie des Warriors de KD la seule année où ils n’ont pas remporté le titre.

The Houston Rockets have guaranteed center DeMarcus Cousins' $2.3M contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Teams have until February 27 to make that decision on non-guaranteed deals. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2021

Cette saison, Cousins tourne à 9,6 points, 7,6 rebonds et 2,4 assists. Au tir ça se complique un peu puisqu’il shoote à 38%, plutôt médiocre pour un pivot même si, à sa décharge, il prend désormais la moitié de ses tirs… du parking, rentrant 34% d’entre eux. On a tout de même eu droit à du gros Cousins cette saison avec notamment une sortie à 28 points, 17 rebonds et 5 assists, martyrisant la raquette des Mavericks. Le lendemain Cousins avait continué sur sa lancée avec un petit 19 points, 11 rebonds et 5 steals contre les Wizards, deux performances avec la victoire au bout. Malheureusement pour lui, depuis sa titularisation le 6 février, les Rockets n’ont plus remporté une seule rencontre et sont sur une série de sept défaites consécutives, dont des défaites de 25, 29 et 22 points. Malgré toute la détermination avec laquelle il joue, DMC n’a sûrement plus le niveau pour être un titulaire au poste de pivot en NBA aujourd’hui et le retour de Wood se fait de plus en plus attendre. Sa dernière sortie, face à Joel Embiid, est quand même notable : 19 points, 8 rebonds, 4 passes , 2 steals et 2 contres, en espérant en revoir d’autres du même genre le plus souvent possible, histoire de garder les espoirs de Playoffs des Rockets en vie.

DMC sera donc un Rocket jusqu’à la fin de la saison après que le management ait officiellement garanti son contrat minium. Cousins a encore la moitié de la saison pour monter en régime et décrocher un petit contrat sympa cet été car après tout ce qu’il a accompli en NBA et à 30 ans, il mérite bien plus d’être un simple joueur au minimum vétéran.