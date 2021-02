Air Jordan 3 Cool Grey : vous aussi vous sentez le printemps qui arrive ?

Il y a des modèles et des coloris mythiques qui ne meurent jamais. Jordan Brand a décidé de mixer les deux en rééditant les Air Jordan 3 Cool Grey pour le plus grand plaisir de ceux qui n’avaient pas pu mettre la main dessus lors de sa première introduction en 2007. Une paire évidemment disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Du grand Tinker Hatfield avec ces Air Jordan 3 Cool Grey. Pas la peine de passer par quatre chemins, c’est écrit dessus. On a droit à une empeigne en daim gris et à l’indémodable elephant print au niveau du talon et du mudguard. Mais là où la paire gagne en originalité, c’est au niveau des petits détails comme les œillets orange et les logos Jumpman en rouge. Pas la peine d’en faire plus, parfois la force d’une paire tient dans sa simplicité. Les experts auront aussi remarqué la section Air Sole à l’arrière du modèle, un classique pour la AJ3 qui fut aussi la première à rendre visible cette petite bulle d’air sous le pied du champion. Mais trêve de blabla, balancez les photos !

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 4 Cool Grey, par ordre chronologique on devrait même plutôt parler de la petite soeur.

On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook avec le maillot City Edition des Wizards sur les épaules.

L'occasion parfaite pour les porter : parfait pour le printemps qui va gentiment commencer à pointer le bout de son nez dans les prochaines semaines.

On aime : la simplicité du modèle et les petits détails qui font la dif'.

On aime moins : comme d'hab pour les pompes de Jojo, il faut faire des économies avant de pouvoir se faire plaisir.

Les Air Jordan 3 Cool Grey sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros et il y a moyen que les stocks s’écoulent rapidement.

