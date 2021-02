NBA Top 10 du jour : on voudrait pas forcer hein, mais on va encore devoir vous parler d’Anthony Edwards

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui… Anthony Edwards qui adore manger japonais.

#10 : le symbole d’une saison claquée c’est aussi de se retrouver à prendre une contre-attaque à deux à l’heure mais à quatre contre un. Gg les Hawks.

#9 : le plus beau sur ce dunk de Brandon Ingram ? C’est peut-être que c’était donc son… dernier panier du match. Ouais, juste avant la mi-temps.

#8 : vous saviez que le dénommé Nikola Jokic était plutôt doué dans l’exercice de la passe ? Tellement un frère que même pour son anniversaire… c’est quand même lui qui offre des cadeaux.

#7 : ah tiens, y’a Anthony Edwards dans le Top 10, stay tuned car vous n’êtes pas prêts pour la suite.

#6 : Paul George a fait son retour cette nuit, pour le plus grand bonheur des ficelles de NBA.

#5 : Ja Morant apprend très vite, comme quoi ça sert toujours de se prendre une mixtape à 19 assists de la part du meilleur meneur de sa génération.

#4 : Fred VanVleet sait aussi faire le show, une phrase que l’on pourrait très bien lire le jour d’une arrivée au sommet dans le Galibier.

#3 : Wendell Carter Jr. qui contre Joel Embiid et Zach LaVine qui dunke en contre-attaque, une action qui ne résume absolument pas le score final de ce match.

#2 : toujours utile de rappeler que Nikola Vucevic reste l’un des joueurs les plus rapides de la Ligue. Allez, remets-moi une Suze patron.

#1 : sans commentaires, ici on est toujours en position fœtale à s’inquiéter pour la suite de la carrière de Yuta Watanabe.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.