Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et le Jazz qui a perdu un match pour la première fois depuis 1487

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Nikola Vucevic et Evan Fournier se la jouent Slimane et Vitaa, Jamal Murray et Joel Embiid en mode fifty-fifty, les Bucks qui gagnent un match de basket, Chris Propre toujours plus Paul on s’est compris, Anthony Edwards qui a racheté le Japon et un magnifique choc entre les Clippers et la meilleure équipe de la Ligue. Ouate eux naïte.

– Les rencontres de la nuit

Rockets-Mavs : reporté

Magic-Warriors : 124-120

Cavs-Nuggets : 103-120

Sixers-Bulls : 112-105

Celtics-Hawks : 121-109

Grizzlies-Pistons : 109-95

Bucks-Thunder : 98-85

Pelicans-Suns : 114-132

Wolves-Raptors : 81-86

Clippers-Jazz : 116-112

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques moments forts de la nuit

Cet homme fête ses 26 ans aujourd’hui. pic.twitter.com/xBk76FJ9em — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Patron total ce soir. Vucevic en mode All-Star, les caviars pours les copains dans le money-time, le duo habituel avec Fournier sur pick and pop, du rebond défensif pour éviter les deuxièmes chances… Complet. Le meilleur Nikola cette nuit en NBA. pic.twitter.com/DjZrVrjUbb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2021

49 points

16 rebonds

5 passes

2 interceptions

4 contres

17/26 au tir MONSTRUEUX JOEL EMBIID 💀💀💀💀 pic.twitter.com/MVvOS3SMzm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2021

MONSIEUR JOEL EMBIID QUATRE-VINGT DIX-SEPT POINTS TTFL 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2LCGbDAGrR — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 20, 2021

🚨 DUNK OF THE YEAR !!! 🚨 ANTHONY EDWARDS ASSASSINE YUTA WATANABE 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/WcvQBZco6y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Joel Embiid

– Les rencontres de la nuit prochaine

Knicks-Spurs : reporté

Rockets-Pacers : reporté

2h : Hornets-Warriors

2h30 : Lakers-Heat

3h : Bulls-Kings

3h : Grizzlies-Suns

4h : Blazers-Wizards

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.