Air Jordan 3 SE Japan Denim : un hommage au savoir-faire du pays du soleil levant

Nouvelle robe pour l’un des classiques de Jordan Brand. Cette fois, le Jumpman regarde vers l’Est et salue la qualité de maîtrise des artisans japonais, inspirée des pionniers du textile américains, avec la Air Jordan 3 SE Japan Denim, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

On va vraiment finir par croire que le studio de design de chez Jordan est spécialisé dans la production de bijoux. Bah oui, parce c’est encore un joyau que la marque vient de mettre en vente. Une paire qui rend hommage au Japon, histoire de montrer que MJ est une icône sur toute la planète. Allez, on attaque la présentation de cette petite merveille qui va certainement faire un carton à l’aube de la rentrée. Empeigne en cuir blanc haute qualité, ça pose déjà une base solide pour le modèle. les renforts sont dans un motif bariolé noir et gris caractéristique à la chaussure, et ça équilibre plutôt bien la grande luminosité apporté par le corps et la semelle de la paire. Sur la languette, le Jumpman se pare de rouge sur fond blanc, petit clin d’oeil au drapeau japonais. Enfin, sur le talon, pas de jaloux entre logo Nike Air et Jordan, puisque les créateurs ont réussi un habile tour de passe passe. En effet, le logo Nike Air rouge est doublé d’un renfort plastique transparent sur lequel le Jumpman se dessine en relief, pour une superposition en mode fusion de DBZ.

La fiche

La grande soeur : Les Air Jordan 3 Royal, du bleu pour contenter Sa Majesté.

Les Air Jordan 3 Royal, du bleu pour contenter Sa Majesté. On les imagine déjà à ses pieds : Rui Hachimura, à la sortie du match qui qualifie le Japon en quart des Jeux Olympiques 2021.

Rui Hachimura, à la sortie du match qui qualifie le Japon en quart des Jeux Olympiques 2021. L’occasion parfaite pour les porter : Un petit basket sur un playground de Shibuya.

Un petit basket sur un playground de Shibuya. On aime : La paire est excessivement belle et lumineuse.

La paire est excessivement belle et lumineuse. On aime moins : Comme d’habitude chez Jordan, le prix peut être un frein.

Les Air Jordan 3 SE Japan Denim sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 199,99€. Dépêchez-vous si vous souhaitez vous procurer ce bijou, car il devrait partir aussi vite qu’il est arrivé.

