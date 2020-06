Air Jordan 3 Royal : un classique revisité pour Sa Majesté

C’est une belle année pour les fans de Air Jordan 3 qui ont droit à de nombreuses rééditions riches en couleurs ces derniers mois. Après les Chicago et UNC en référence à la seule franchise de Jojo (si, si) et à sa fac, le modèle débarque dans un coloris Royal évidemment disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Premier bijou signé Tinker Hatfield, la Air Jordan 3 se refait une petite cure de jeunesse avec ce coloris « Game Royal ». Un classique de chez Jordan Brand qui permet de continuer la déclinaison de la Black Cement après sa version Red déjà révélée il y a peu de temps. Comme d’habitude, la couleur dominante est accompagné de ce motif éléphant déjà mythique qui permet à la paire de flirter entre old school et new school. La bulle d’air n’a pas bougé d’un poil pour un résultat très lifestyle qui se porte aisément loin des parquets. Ça, c’est pour les joueurs invités à Orlando pour terminer la saison et qui ne savent pas quoi mettre dans leurs valises. L’avantage ici, c’est qu’elles font double emploi. Elle peuvent même être portées sur les green de golf ou pour jouer au ping-pong, tant qu’aucun double n’est organisé, règles sanitaires obligent.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 Black Cement, mais en bleu.

les Air Jordan 3 Black Cement, mais en bleu. On les imagine déjà à ses pieds : un bleu royal qui matche bien avec les couleurs du Magic, coucou Vavane.

un bleu royal qui matche bien avec les couleurs du Magic, coucou Vavane. L’occasion parfaite pour les porter : pour se rendre à son couronnement.

pour se rendre à son couronnement. On aime : le motif éléphant fait toujours son petit effet.

le motif éléphant fait toujours son petit effet. On aime moins : ça commence à faire beaucoup pour les AJ3, il ne faudrait pas oublier les autres modèles non plus.

Les Air Jordan 3 Royal sont disponibles depuis ce matin sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros.

Source : Jordan Brand