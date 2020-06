Tyler Zeller débarque à San Antonio jusqu’à la fin de la saison : la cote des Spurs champions vient de tomber à 1,05

La fanbase entière des Spurs attendait le trade de DeMar DeRozan du changement, et leur franchise les a écouté. San Antonio a décidé de recruter du lourd pour la fin de saison. Dommage pour les fans, on ne parle que des 2m13 et 114 kilos d’un certain Tyler Zeller qui finira cette extraordinaire saison avec la franchise texane. Bonne journée quand même.



Si Shams Charania est habitué à nous offrir de grosses infos et des rumeurs brûlantes, l’insider de The Athletic a dû bien se marrer en publiant la news sur son compte Twitter. Pour remplacer LaMarcus Aldridge blessé à l’épaule, Tyler Zeller intègre donc le roster des Spurs jusqu’à la fin de la saison, c’est à dire au bout des huit matchs prévus par la NBA. Jusque là, on se retient de rire, mais Shams nous apprend aussi que si une prolongation pour la saison prochaine n’est pas garantie… elle n’est pas non plus à exclure. Morts de rire. Pour commencer l’ami Tyler fait partie d’une fratrie qui a changé la NBA à tout jamais avec ses frères Luke et Cody. Les moyennes en carrière du garçon feraient ensuite peur à n’importe quel môme croisant la route du nouveau David Robinson de la franchise : 7 points et 4,4 rebonds de moyenne. Mieux que ça, le pivot n’a disputé que six matchs la saison dernière entre Atlanta et Memphis. Une pépite que les Spurs ne pouvaient donc pas laisser à la portée des 21 autres franchises présentes à Orlando.

Sources: Spurs are signing center Tyler Zeller for the remainder of the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2020

Douzièmes à l’Ouest, 27 victoires en 63 matchs, une qualité de jeu située entre le chiffre zéro et le néant, les Spurs vivent leur pire saison depuis l’exercice 1996-97. À l’époque, les Bulls étaient champions et les Knicks avaient une équipe. Par pitié, la NBA a quand même décidé de convier la joyeuse bande de Gregg Popovich à Orlando. L’espoir est donc permis, enfin était, avant la blessure de LaMarcus Aldridge foudroyant le secteur intérieur des Texans. Mais avec Tyler Zeller, Coach Pop vient certainement de nous sortir un nouveau coup de poker gagnant de sa botte. Le garçon devrait sortir du banc derrière Jakob Poeltl, qui n’a débuté que 10 matchs cette saison. Suffisant pour aller chercher au moins la neuvième place et taper deux fois le huitième ? Pas certain. Une chose est sûre, on a hâte de voir Tyler Zeller finir en 18 points 9 rebonds pour la fin de saison et voir les Spurs doubler Portland et New Orleans sur le gong.

San Antonio n’en a clairement plus rien à faire de la saison 2019-20. L’arrivée du pivot marque sans doute l’envie d’en finir le plus tôt possible et de repartir sur des bases saines la saison prochaine. En attendant, Jakob Poeltl et Tyler Zeller seront bien les deux pivots référence des Spurs chez Mickey et Minnie. Vous avez déjà ressenti une telle violence par une simple phrase ?

Source texte : Twitter de Shams Charania