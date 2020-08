Preview de la soirée NBA : préparez-vous, ça va être chaud bouillant dans la bulle d’Orlando

Après une soirée assez calme hier, la NBA revient en grandes pompes ce soir. De grosses affiches, de la star, et de l’enjeu. Tout est réuni pour s’ambiancer toute la night. En plus ça commence encore très tôt (19h) avec un gros match, let’s go !

Oubliez les Nets – Kings et les Pelicans – Wizards, ce soir on sort l’artillerie lourde dans la bulle. Et ça envoie dès 19h avec un gros Blazers – Clippers pour se mettre en jambes. Une belle affiche, même si y’a du monde qui manque : Kawhi Leonard, Patrick Beverley et Montrezl Harrell ne seront pas de la partie côté Los Angeles, et le pivot de Portland Hassan Whiteside devrait aussi rater la rencontre. Heureusement, avec Damian Lillard, Paul George et Cie, il restera des stars sur le terrain pour se la coller bien comme il faut. Les Blazers doivent continuer à grimper vers la huitième place, c’est le moment de faire un nouveau gros coup. On enchaîne direct, à 21h30, pour un autre match qui compte en vue du seeding pour les Playoffs : Nuggets – Jazz. On devrait logiquement revoir les absents d’hier (Rudy Gobert, Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O’Neale) côté Jazz, mais chez les Nuggets, Will Barton, Gary Harris et Paul Millsap vont manquer à l’appel, alors que Jamal Murray est incertain. Malgré toutes ces absences, Denver va tout de même tenter d’assurer sa belle troisième place. La suite, ce sera pour minuit avec un match entre les Pacers et les Lakers. Plus grand-chose à jouer pour la bande à LeBron James (incertain pour le match), qui a assuré la première place à l’Ouest, mais Indiana doit gagner pour se détacher des Sixers au classement. À voir si les Lakers répondront au défi. Cependant, on note que chez les Pacers, T.J. Warren et Myles Turner sont incertains à cause de quelques petits bobos.

On arrive dans la nuit noire, et les affiches sont de plus en plus alléchantes. 1h30 du matin, préparez-vous pour un sacré match : Heat – Suns. D’un côté, des Floridiens revanchards après la défaite face à Milwaukee et de l’autre, la dernière équipe invaincue de la bulle (4-0). Phoenix est en pleine confiance et doit enchaîner pour décrocher le tournoi play-in, tandis que Miami doit faire un écart avec les Pacers et les Sixers, qui ont seulement un match de retard. Niveau absences, Jimmy Butler et Kendrick Nunn seront out, tandis que Goran Dragic est questionable. Côté Phoenix, le Frenchy Elie Okobo et Aron Baynes ne joueront pas. Enfin, on termine avec le dernier match de cette belle soirée : Mavericks – Bucks. Grosse affiche entre les premiers de la Conférence Est et les Mavs de Luka Doncic, qui devront peut-être faire sans Seth Curry et Dorian Finney-Smith. Si les Bucks ont sécurisé cette semaine la première place de l’Est, les Mavericks sont eux toujours septièmes à l’Ouest. Même si ça s’annonce compliqué de monter au classement, Dallas aimerait sans doute éviter les Clippers au premier tour et pour cela, il va falloir se farcir les Daims, qui ne forceront probablement pas étant donné qu’ils sont assurés de finir au sommet.

Nous sommes prêts pour ce soir et on espère que vous aussi, parce qu’il va y avoir du sport. Des affiches dans tous les sens, des Playoffs à aller chercher pour les uns, des places à sécuriser pour les autres. On a déjà hâte. La soirée s’annonce bouillante, et pas uniquement à cause de la canicule.