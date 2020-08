Apéro TrashTalk, en direct à 21h : petit tour de l’actu pendant le barbeuk, viendez !

C’est le week-end, il fait (très) chaud, et l’actu de la saison NBA est plutôt riche actuellement. Du coup, on profite de l’occasion pour se poser tranquillement et discuter des grands sujets du moment, avec un ventilo et une bonne dizaine de bouteilles d’eau. Allez, Apéro en direct.

Les sujets du moment, ils sont nombreux. Forcément, avec les Playoffs qui approchent à grands pas, impossible de ne pas parler de la course à la post-season, et notamment du play-in tournament qui se déroulera à l’Ouest. Autre sujet qui sera mis sur la table, les blessures, dont celle du All-Star des Sixers Ben Simmons, qui fait transpirer les fans de Philly en cette période de canicule. On parlera également des joueurs en forme depuis la reprise de la saison régulière, ainsi que ceux qui galèrent. Enfin, il y aura une petite séance de questions / réponses pour terminer en beauté et parce qu’on adore notre communauté. Un joli petit programme en perspective donc, pour passer une soirée sympatoche à côté des belles affiches de ce samedi.

Apéro en direct à 21h, c’est par ici

Le rendez-vous est pris, on va se mettre bien ! Alors préparez tout ce qu’il faut avant ce soir histoire de bien kiffer.