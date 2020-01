Apéro TrashTalk : Kobe Bryant est parti…

Il y a des jours comme ça où l’envie de tourner une vidéo n’est pas au rendez-vous. Ce 27 janvier 2020 en fait partie. Nous serions bien restés au fond du lit, à pleurer toutes les larmes de nos corps en matant des images des plus grands exploits de Kobe Bryant. Ce qui vient d’arriver est terrible. La douleur qui en découle est indescriptible. La nuit dernière, les joueurs ont joué, rendant ainsi un magnifique hommage au Black Mamba qui – s’il n’a jamais fait l’unanimité parmi les fans de balle orange – a toujours été admiré dans le monde du sport pour cette abnégation et cette détermination hors du commun qui lui ont permis de faire une carrière légendaire. De Kobe le jeune premier ambitieux avec son numéro 8 au Mamba dominant avec son numéro 24, le sportif a inspiré des tonnes de basketteurs à travers le monde. Michael Jordan a parlé de lui comme d’un petit frère, il était et restera un grand-frère pour beaucoup d’autres, une idole pour de nombreux fans, un adversaire impossible à battre pour tellement de gars. Depuis un peu plus de trois ans, il avait quitté les parquets, nous commencions à découvrir l’homme au-delà du champion, un papa en train de transmettre sa mentalité à sa fille Gigi. Le choc est immense… Mais le meilleur moyen de faire honneur à l’un des plus grands guerriers de l’histoire de basket est certainement de ne pas se laisser submerger par cette douleur ou par le chagrin et de tenir bon, de continuer à faire ce que nous savons et aimons faire. Cette vidéo est pour Kobe. Cette vidéo est pour tous les fans de balle orange et de sport en général.