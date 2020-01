Kobe Bryant, une perte qui dépasse les frontières du basket : Barack Obama, Leonardo DiCaprio… les hommages se multiplient

Si la mort de Kobe Bryant hier soir a particulièrement touché la planète basket et celle du sport, elle a largement dépassé ce cadre-là. Car Kobe était évidemment beaucoup plus qu’une légende de la balle orange. Son impact fut énorme, sur comme en dehors du terrain, et les nombreuses réactions suite à son décès le prouvent. Des hommes politiques, des acteurs, des chanteurs… tous ont voulu rendre hommage au Black Mamba.

Eric Garcetti (maire de Los Angeles) « Kobe Bryant était un géant qui a inspiré, émerveillé, et enchanté les gens partout avec son talent incomparable sur le terrain – et nous avons été éblouis son intelligence et son humilité en tant que père, mari, génie créatif, et ambassadeur du jeu qu’il aimait. Il vivra pour toujours dans les cœurs de Los Angeles, et on se souviendra de lui à travers les âges comme l’un de nos plus grands héros. Dans un tel moment, c’est difficile de trouver les mots pour exprimer la magnitude du choc et du chagrin que nous ressentons actuellement, et je garde la famille tout entière de Kobe dans mes prières en ces temps de douleur inimaginable. »

Kobe Bryant was a giant who inspired, amazed, and thrilled people everywhere with his incomparable skill on the court — and awed us with his intellect and humility as a father, husband, creative genius, and ambassador for the game he loved. pic.twitter.com/hkb0lbRwie — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) January 26, 2020

Gavin Newsom (gouverneur de Californie) « Nous pleurons la mort tragique et prématurée d’une icône de la Californie et d’une légende du basketball, Kobe Bryant. En 20 ans avec les Los Angeles Lakers, il a marqué l’histoire avec son talent brut et un investissement incomparable qui a permis de mettre la barre plus haut tout en ouvrant la voie pour une nouvelle génération de joueurs. Malgré le fait qu’il ait remporté cinq titres NBA et deux médailles d’or olympiques, ainsi que d’innombrables distinctions dans le monde du sport, il a aussi apporté son soutien pour améliorer la vie des jeunes et des familles à travers la Kobe Bryant et Vanessa Bryant Foundation, et il était un fervent avocat pour combattre le problème des personnes sans-abri à travers des partenariats avec des organisations comme My Friend’s Place et Step Up on Second. Nos sincères condoléances sont dirigées vers sa femme, sa famille, ses collègues, amis et fans. Il est parti top tôt et il nous manquera. »

Today, the world lost a legend. Kobe Bryant’s 20 year career with the @Lakers raised the bar for every player. He willed his team to triumphs. Competed with unparalleled ferocity. Defied the odds. Simply put — he was an icon. Our hearts go out to his family and fans. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 26, 2020

Barack Obama (ancien président des États-Unis) « Kobe était une légende sur le parquet et il n’était qu’au début d’un deuxième acte qui aurait été tout aussi significatif. Pour nous, en tant que parents, la perte de Gianna brise encore plus le cœur. Michelle et moi-même apportons amour et prières à Vanessa et toute la famille Bryant en ce jour impensable. »

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Donald Trump (président des États-Unis) « Kobe, bien qu’il soit l’un des plus grands basketteurs de l’histoire, n’était qu’au commencement de la vie. Il aimait tellement sa famille, et avait une très grande passion pour le futur. La perte de sa magnifique fille, Gianna, rend ce moment encore plus dévastateur. Melania et moi-même présentons nos sincères condoléances à Vanessa et la magnifique famille Bryant. Que Dieu soit avec vous tous ! »

…..Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Leonardo DiCaprio (acteur américain et figure d’Hollywood) « Kobe était un personnage plus grand que nature, une légende. Que lui et tous ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui reposent en paix. Amour et condoléances à sa famille. LA ne sera plus jamais pareil. »

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) January 26, 2020

John Legend (chanteur) « Je suis tellement triste et stupéfait actuellement. Au Staples Center, où Kobe a créé tellement de souvenirs pour nous tous, en train de préparer un hommage à un autre homme brillant qui est parti trop tôt, Nipsey Hussle. La vie peut parfois être tellement brutale et insensée. Accrochez-vous à vos proches. Tu nous manques, Kobe. »

I'm so sad and stunned right now. In Staples Arena, where Kobe created so many memories for all of us, preparing to pay tribute to another brilliant man we lost too soon, Nipsey Hussle. Life can be so brutal and senseless sometimes. Hold on to your loved ones. We miss you, Kobe — John Legend (@johnlegend) January 26, 2020

Jimmy Kimmel (animateur de télévision) « Il était grand, charismatique et faisait partie des sportifs qui ont le plus travaillé dans l’histoire, mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est à quel point il était impliqué avec ses quatre filles. Priez pour elles, Vanessa, ses parents et les familles des autres passagers en ce jour triste et choquant. On ne t’oubliera jamais Kobe. »

He was great,charismatic & among the hardest-working athletes ever,but what impressed me most was how deeply-involved Kobe was with his 4 daughters. Pray for them, Vanessa, his parents & his fellow passengers' families on this sad and shocking day. We will never forget you Kobe — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 26, 2020

Arnold Schwarzenegger (acteur et ancien gouverneur de Californie) « Kobe était une icône sur le terrain, une légende pour son investissement dans sa communauté, et une inspiration pour le monde. Je me considère chanceux d’avoir été témoin à la fois de son talent mais aussi de son grand cœur. Mes pensées vont vers la famille Bryant en ce jour impensable. »

Kobe was an icon on the court, a legend for the way he gave back to his community, and an inspiration to the world. I consider myself lucky to have witnessed both his talent and his big heart. My thoughts are with the Bryant family on this unthinkable day. https://t.co/Q76ZVWYD7D — Arnold (@Schwarzenegger) January 26, 2020

Reese Witherspoon (actrice et femme d’affaires) « Juste dévastée concernant Kobe Bryant. Un athlète extraordinaire, et un homme vraiment gentil et merveilleux. J’envoie de l’amour, des prières et de la compassion à sa famille et à toute la famille de la NBA. »

Just devastated to hear about #KobeBryant .💔An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

Alicia Keys (chanteuse)

Alicia Keys a rendu hommage à la star des Lakers lors des Grammy Awards pic.twitter.com/ea1NqumKbU — NBAextra (@NBAextra) January 27, 2020

Jennifer Lopez (actrice et chanteuse) « Famille. En parcourant le fil d’actualité sur Kobe, tout en parlant avec Alex de nos souvenirs et moments le concernant, c’est la vérité qui résonne le plus. La famille est la chose la plus importante. Nous sommes tous tristes par rapport à cette perte, mais tout ce à quoi je peux penser, c’est que ce n’est qu’un grain de sable par rapport à ce que Vanessa doit traverser en ce moment. J’envoie tout mon amour et toutes mes prières à toi et à tes enfants, ainsi qu’aux autres familles impliquées dans l’événement tragique d’aujourd’hui. La chose la plus injuste dans la vie est de perdre un enfant et son mari le même jour. Vanessa, je prie pour ta force et pour que Dieu te guide pendant chaque étape de ce chagrin inimaginable. Pour les autres familles qui souffrent de cette tragédie impensable, que Dieu soit avec vous. Kobe, tu comptais énormément pour beaucoup de gens et tu nous manqueras pour toujours. Merci pour ton éthique de travail, ton inspiration et ton cœur. #héros #légende #mari #père »

Évidemment, nous avons recueilli ici qu’un tout petit nombre d’hommages parmi la très longue liste des célébrités qui ont laissé un mot pour Kobe. Le Black Mamba laisse un vide énorme derrière lui et il faudra du temps pour vraiment réaliser qu’il est bel et bien parti.