Doc Rivers va représenter l’Est au All-Star Game : passer d’une humiliation en Playoffs à ça ? En 6 mois ? Le Doc a réussi son pari

Doc Rivers sera bel et bien sur le banc du All-Star Game le dimanche 7 mars. Après la victoire des Sixers sur les Bulls cette nuit, Doc et sa team sont certains d’avoir le meilleur bilan de l’Est avant la date limite pour déterminer les coachs. Une récompense méritée quand on voit le travail effectué par Doc avec les Sixers, faisant de nouveau de Philadelphie une grosse écurie de l’Est.

Questionné à l’idée de représenter l’Est au All-Star Game, Doc Rivers avait répondu “Je préfère golfer”. On espère que le Doc n’avait pas réservé un ressort cinq étoiles car il va devoir faire une croix sur le week-end golf, puisqu’avec la victoire des Sixers sur les Bulls Doc Rivers est officiellement le coach de la Team Durant pour le match des étoiles. C’est la troisième fois de sa carrière que le toubib ira au All-Star Game en tant que coach puisqu’il avait déjà été convié en 2008 et 2011 alors qu’il était à la tête des Celtics de Paul Pierce, Kevin Garnett et Big Baby Davis. Il rejoint ainsi Alex Hannum, Bill Sharman et Rick Adelman, trois coachs légendaires qui ont chacun participé trois fois au ASG. Pour rappel, le coach qui possède le plus de participations est Red Auerbach avec… 11, ah.

76ers coach Doc Rivers on possibly wrapping up All-Star coaching berth: “I prefer to golf.” He laughed and did say it reflects team success. But gotta love the honesty. — K.C. Johnson (@KCJHoop) February 19, 2021

Doc Rivers est donc logiquement (et mathématiquement) récompensé après le superbe début de saison de son équipe. Sixièmes de l’Est puis sweepés par les Celtics au premier tour des Playoffs la saison passée, mais Glenn a donc réussi à faire de nouveau des Sixers une équipe qui compte à l’Est puisque avec un bilan de 20 victoires et 10 défaites ils sont actuellement seuls sur le trône de la conférence. Ah oui, il a également contribué à faire de Joel Embiid un grand favori au titre de MVP, le pivot camerounais ayant retrouvé des couleurs après un exercice 2019/2020 très décevant. Avec des moyennes de 29,7 points, (career-high), 10,8 rebonds et 1,7 contre à 54% au tir (career-high) et 40% de loin (career-high), Jojo Bidou réalise de loin sa meilleure saison en carrière. Malgré tout, on n’attend pas le Doc pour sa performance au coaching dans deux semaines à Atlanta mais bien en Playoffs, lui qui comptabilise plusieurs échecs sanglants depuis quelques années avec les Clippers. S’il arrive à ramener Philly en Finales NBA pour la première fois depuis 2001, il méritera alors toutes les éloges.

Doc Rivers sera donc pour la troisième fois de sa carrière le coach d’une équipe au All-Star Game. Cette année ce sera la Team Durant qui sera sous ses ordres, et on saura vite s’il aura la chance de coacher un Ben Simmons ou un Tobias Harris avec Joel Embiid. Rendez-vous mardi pour l’annonce des remplaçants, et le 4 mars pour la All-Star Game draft !