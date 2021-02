NBA Top 10 : Fred VanVleet peut tirer sur une jambe depuis Leroy Merlin que ça rentrera quand même

Comme chaque matin, on se pose deux minutes pour savourer encore et encore les meilleures actions de la nuit dans ce Top 10 monté par la NBA. Fred VanVleet qui a un ballon télécommandé, Jokic qui joue au volley ou encore le duo Young-Collins sont au menu du jour.

#10 : De’Andre Jordan n’a pas fait de sentiments en retrouvant Lou Williams et ça finit donc par une baffe bien sévère pour le renvoyer à ses études. Qui aime bien châtie bien non ?

#9 : Bonne défense des Nets et Kyrie Irving qui joue la carotte et va finir avec un dunk à deux mains, histoire d’assurer le coup.

#8 : Fred VanVleet ne l’avouera jamais mais il a placé un aimant qui amène direct la balle dans la panier. Impossible que ce shoot puisse rentrer dans le cas contraire.

#7 : Terence Davis était jaloux de son coéquipier alors il est allé placer un dunk à une main sur la défense des Sixers. Juste pour la forme hein.

#6 : Karl-Anthony Towns aime bien faire des moulinets avec la balle, surtout quand ça enrhume toute la défense des Knicks. Dommage qu’il n’aime pas les tirs de la gagne par contre.

#5 : Nikola Jokic se mettra peut-être un jour au volley qui sait, et il sera un artiste également. Pour le moment, on en profite pleinement.

#4 : Jayson Tatum pensait sauver le choke de son équipe avec un floater de malade mais ce sont bien les Pels qui ont plumé Boston en fin de match.

#3 : Robert Williams a le pouvoir d’arrêter le temps et cela nous permet d’admirer son extension pour claquer ce gros dunk sur Willy Hernangomez.

#2 : Les Kings se sont fait salir une fois de plus par les Bucks mais Brook Lopez gardera lui un poster de Richaun Holmes en souvenir.

#1 : Trae Young pour une millième balle lobée, John Collins pour une millième réception et la finition c’est juste pour la photo.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.