Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Boston qui s’offre un bon gros choke en prime time.

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Boston qui se saborde tout seule, les Nets qui font le plein de victoires à L.A, Ryan Saunders qui perd son boulot mais aussi.. un Evan Fournier au top.

– Les rencontres de la nuit

Pelicans – Celtics : 120-115

Cavs – Thunder : 101-117

Magic – Pistons : 105-96

Raptors – Sixers : 110-103

Knicks – Minnesota : 103-99

Hawks – Nuggets : 123-115

Clippers – Nets : 108-112

Bucks – Kings : 128-115

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Steve Ballmer watching the end of Clippers-Nets 😂 pic.twitter.com/MTMocrtmT4 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2021

Kawhi gets called for the offensive foul. Nets win. pic.twitter.com/droTZRrtGW — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2021

"BET ON YOURSELF FREDDIE!" This FVV three was WILD 😳 pic.twitter.com/9qAydDvih7 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Les rencontres de la nuit prochaine :

02h00 : Rockets-Bulls

02h30 : Mavs-Grizzlies

03h00 : Jazz-Hornets

03h00 : Thunder-Heat

03h00 : Suns-Blazers

04h00 : Lakers-Wizards

Voilà pour votre récap de la nuit, douze heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot petit veinard. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil.