Trae Young a plané sur les Nuggets : 35/15 et la victoire, quelqu’un attend fort l’invitation pour le All-Star Game

La réception de Denver était loin d’être une mince affaire pour les Hawks mais heureusement pour eux, Trae Young a sorti la cape du héros au bon moment. Nouveau match de glouton pour l’ancien d’Oklahoma et un ultime message adressé aux coachs avant l’annonce des derniers All-Stars.

Franchement, en voyant Denver débarquer à Atlanta, on pouvait légitimement se dire que ça allait être galère pour les Hawks. Entre l’irrégularité chronique de ce groupe, les blessés, et un duo Murray-Jokic tout feu tout flamme, bon courage. Le meneur canadien sortait même d’un match à 50 pions contre les Cavs, le tout sans un seul lancer-franc. Impression confirmée avec ce début de match à l’avantage des visiteurs, merci Michael Porter Jr. On fait le dos rond pour les hommes de Lloyd Pierce et on met le feu à Denver avec un super second quart-temps en leur plantant 37 points dans les dents. Les Hawks ne le savent pas encore mais ils ne quitteront plus la tête jusqu’au bout. Le score final est assez trompe-l’œil et montre surtout la révolte des Nuggets en fin de match mais Atlanta n’a pas craqué. Ils ont compté jusqu’à 22 points d’avance en troisième quart-temps et encore dix-sept avant d’attaquer l’ultime période mais les mains n’ont pas tremblé, à commencer par leur leader. Trae Young était presque en double-double à la pause, il finira en 35/15/6 en 36 minutes à 53% au tir et 57% du parking, tout en ne perdant que trois ballons. C’est vraiment propre. Il a été, une fois de plus, en souffrance face à Jamal Murray mais il a au moins pu compter sur ses coéquipiers pour contenir Nikola Jokic. Encore un gros match à mettre au crédit de Clint Capela qui a géré comme un grand l’intérieur serbe, lequel a passé une soirée particulièrement frustrante. (15 points, 10 rebonds, 6 passes, mais à 5/15 et 4 ballons perdus) Avec le Joker qui ne pouvait pas créer autant que d’habitude, c’est toute la machine Denver qui a eu du retard à l’allumage et la remontada n’a finalement pas pu aller au bout. Dommage quand on sait que les lieutenants étaient tous au niveau pour une fois. On en profite pour glisser un clin d’œil à Facundo Campazzo, encore très intéressant en sortie de banc et qui a fait sa meilleure marque de la saison avec 16 points dont un 4/7 du parking.

Trae Young et les Hawks font déjouer les Nuggets et le lutin n’y est pas pour rien. Nouveau match de mammouth pour Steph Curry Jr et on croit savoir qu’une invitation au prochain All-Star Game lui ferait bien plaisir. Cela tombe bien, il n’aura pas besoin de se déplacer pour l’occasion. Plus que deux jours avant l’annonce des remplaçants du match aux étoiles : le message a été bien envoyé mais sera-t-il entendu ? Cela reste à voir.