Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Heat – Suns ce mercredi, duel inloupable entre les deux leaders

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Alors que l’on a eu droit au remake des dernières Finales en prime time ce dimanche, cette fois il faudra prévoir un réveil un peu plus tardif et en milieu de semaine pour assister au clash de la semaine entre Miami et Phoenix, aka les deux leaders de la NBA dans leur Conférence respective. Si Chris Paul n’est pas là, on espère au moins que Devin Booker sera de retour pour nous donner un vrai bon match de basket entre deux squads équilibrés et taillés pour aller loin en Playoffs. Sinon, les fans des Grizzlies auront de quoi se régaler un peu avec la réception des Knicks et un déplacement à OKC, tous les deux diffusés en live sur la chaîne cryptée.

Dans la nuit du lundi 7 mars

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers à 2h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Utah Jazz à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 8 mars

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 1h (beIN 4)

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 9 mars

Miami Heat – Phoenix Suns à 1h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Washington Wizards à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 10 mars

Philadelphie Sixers – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 2)

Dans la nuit du vendredi 11 mars

Memphis Grizzlies – New York Knicks à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 12 mars

Golden State Warriors – Milwaukee Bucks à 2h30 (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Washington Wizards à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 13 mars

Boston Celtics – Dallas Mavericks à 21h30 (beIN 2)

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies à 0h (beIN 4)