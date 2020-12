Apéro Trophées NBA 2020-21 : qui sera MVP, Défenseur, Coach, Progression, Sixième homme et Rookie de l’année ?

Plus que quelques heures avant la reprise de la NBA, et une saison 2020-21 qui s’annonce énorme ? Mais comme chaque année, le même jeu doit prendre place : les futurs vainqueurs des trophées annuels. MVP, Défenseur, Coach, Progression, Sixième homme et Rookie of the year, on fait le point dans un grand Apéro récap !

On adore jouer à cette partie, celle des devins avant même qu’un entre-deux soit lancé. Cette semaine, ce sera la grande fête avec la rentrée NBA et un soir de Noël qui devrait être intense. Mais si les cadeaux seront de mise ce vendredi, il y aura d’autres cadeaux à gratter dans quelques mois. Giannis Antetokounmpo va-t-il réaliser le triplé ? Rudy Gobert pourra-t-il reprendre sa couronne chez les défenseurs ? Plutôt LaMelo Ball ou Isaac Okoro pour le titre de Rookie de l’année ? Les entraîneurs vont-ils laisser place à Brad Stevens et Rick Carlisle au sommet de la hiérarchie ? Que penser de Michael Porter Jr, Shai Gilgeous-Alexander et Christian Wood pour le MIP ? Enfin, Montrezl Harrell et Spencer Dinwiddie iront chauffer les nerfs de Lou Williams côté remplaçants, un favori chez vous ? Six trophées, six futurs vainqueurs, six courses à suivre de très près sur TrashTalk. Bien évidemment, on vous laisse kiffer l’Apéro du jour à quelques heures de l’opening night, et ci-dessous avec les avis de la rédaction concernant les 6 coupettes !

– Rookie de l’année –

– Sixième homme de l’année –

– Défenseur de l’année –

– Progression de l’année –

– Coach de l’année –

– MVP –