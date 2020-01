Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Bucks – Celtics jeudi, ça rappelle des souvenirs

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On commence la semaine tout doux avec les retrouvailles entre LeBron James et Kevin Love. Attention à ce que ce dernier n’essaye pas de se cacher dans un des tunnels du Staples Center pour rester avec le King. Ensuite, duel en cinquième vitesse avec la venue de Phoenix en Géorgie. Le concours de tir entre Trae Young et Devin Booker peut valoir le coup d’oeil. Mercredi, nous aurons droit à une affiche classique des Playoffs à l’Ouest entre deux équipes qui peinent en ce moment. Houston ou les Blazers profiteront de ce match pour reprendre un peu de confiance. Et puis nous serons déjà jeudi avec un gros match au sommet de la Conférence Est. Bucks contre Celtics, ça rappelle des souvenirs même si Uncle Drew ne sera pas là pour envoyer un 6/45 au tir cette fois-ci. Et pour terminer la semaine en beauté, nous aurons droit au remake des Finales 2013 et 2014 ce dimanche. Les effectifs ne sont plus les mêmes mais les Spurs ne sont pas bons à prendre à la maison même si le Heat affiche un bien meilleur bilan.

Dans la nuit du lundi 13 janvier

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans à 1h (beIN 4)

Indiana Pacers – Philadelphie Sixers à 1h (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 14 janvier

Atlanta Hawks – Phoenix Suns à 1h30 (beIN 4)

Brooklyn Nets – Utah Jazz à 1h30 (beIN 1)

Golden State Warriors – Dallas Mavericks à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 15 janvier

Boston Celtics – Detroit Pistons à 1h (beIN 4)

Houston Rockets – Portland Trail Blazers à 3h30 (beIN 1)

Sacramento Kings – Dallas Mavericks à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 16 janvier

Milwaukee Bucks – Boston Celtics à 2h (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Utah Jazz à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 17 janvier

Toronto Raptors – Washington Wizards à 1h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 18 janvier

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers à 21h30 (beIN 1)

Boston Celtics – Phoenix Suns à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 19 janvier

San Antonio Spurs – Miami Heat à 2h (beIN 1)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…