Kyrie Irving de retour pour casser des chevilles contre Atlanta ce soir : duel de All-Stars face à Trae Young ?

Cela fait deux mois qu’on attend ça. Touché à l’épaule après seulement onze apparitions sous son nouveau maillot noir et blanc, Kyrie Irving fera son grand retour avec les Nets cette nuit pour la réception des Hawks. De quoi nous offrir un beau duel face à Trae Young.

A force de repousser l’échéance, on a quand même fini par arriver au Jour-J. Celui du retour de Kyky sur les parquets après une étrange blessure à l’épaule droite qui l’a forcé à manquer 26 rencontres au total. Un bon quart de saison donc, durant lequel Spencer Dinwiddie s’est fait un malin plaisir à régaler tout le monde avec un niveau et des statistiques de All-Star. Il ne devrait pas trop peiner à trouver des investisseurs intéressés par son contrat innovant. Malheureusement pour lui, la fête semble finie. Le comeback d’Uncle Drew rime probablement avec un retour sur le banc pour l’un des meilleurs sixièmes hommes de tout le circuit l’année dernière. C’est la dure loi de la NBA, à l’instar d’un Terry Rozier à Boston la saison dernière, on ne passe pas facilement devant un champion NBA dans la rotation à la mène, même pour son premier match après quasiment deux mois d’absence. On laissera quand même Kenny Atkinson nous confirmer tout ça à l’annonce de ses starters ce soir, puisqu’une autre solution pourrait aussi de décaler Spence’ au poste 2 pour le conserver dans le cinq majeur.

Pour son retour, Kyrie Irving aura des choses à prouver. Vis-à-vis de son épaule pour commencer, afin de montrer qu’il peut faire remonter ses pourcentages du début de saison qui sont loin de ses meilleurs en carrière. Il s’agira aussi de jouer les leaders d’équipe, lui qui n’a un bilan que de 4 victoires pour 7 défaites dans sa nouvelle équipe. Cette dernière tourne donc mieux sans lui avec un record à l’équilibre (13-13) lorsque Dinwiddie gère le tempo à temps plein. On le sait, c’est l’une des principales critiques émises à l’égard de l’égérie de Pepsi depuis son départ de Cleveland, lui qui voulait justement prendre le contrôle d’une franchise à lui seul en réclamant son transfert en 2017. Face à une équipe d’Atlanta dernière de la Ligue, le numéro 11 n’aura absolument aucune excuse en cas de résultat négatif. Ce retour annoncé par Adrian Wojnarowski d’ESPN sera aussi peut-être l’occasion d’assister à un duel de All-Stars entre l’homme au bandeau et Trae Young, ces derniers dominant les votes chez les guards de la Conférence Est après le deuxième checkpoint. Comme quoi, manquer deux tiers de ce début de saison n’empêche pas Kyky d’être l’un des chouchous des fans. Avec 28,5 points, 7,2 assists et 5,4 rebonds, il a les chiffres d’un joueur étoilé mais il devra conserver ses moyennes jusqu’à la décision finale pour convaincre ses pairs et les médias qui participeront aussi au scrutin pour élire les titulaires. Faire une mixtape au sophomore des Hawks pourrait être un bon début pour aller dans ce sens.

Après des semaines de feinte, Kyrie Irving semble bien être de retour dans les starting blocks. Cela tombe bien car il y a une place de starter pour le match de Chicago à aller chercher et des Playoffs à verrouiller avec les Nets.

Source texte : ESPN