200€ à gagner avec un pari sur un Devin Booker qui porte de nouveau les Suns vers une victoire

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le weekend tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont sept rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folie dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

21h30 : Knicks (3,85) – Heat (1,24)

21h30 : Wizards (4,20) – Jazz (1,20)

00h00 : Nets (1,30) – Hawks (3,45)

00h00 : Grizzlies (1,34) – Warriors (3,20)

00h00 : Raptors (1,58) – Spurs (2,40)

02h00 : Nuggets (1,90) – Clippers (1,91)

02h00 : Suns (1,27) – Hornets (3,85)

Le pari principal du jour

Devin Booker va marquer 25 points ET les Suns gagnent face aux Hornets (2,00) : depuis le début de la saison, l’arrière de Phoenix tourne à plus de 26 points par match à presque 51% au tir. Cette nuit, contre les Hornets, il aura ses tirs c’est une certitude. Et la défense des Hornets n’est pas non plus réputée pour être un cadenas. Si l’ami Devin commence à mettre dedans, la barre des 25 unités devrait être atteinte. Le plus risqué dans cette cote est probablement de miser sur la victoire de Suns qui, s’ils sont favoris, sont loin de représenter une valeur sûre sur cet exercice 2019-20. Pour autant, ils ont de nombreuses armes et sortent d’un bel effort collectif contre le Magic. Monty Williams et son groupe voudront enchaîner pour continuer de croire aux Playoffs. Avec Kelly OUbre, Deandre Ayton ou encore Ricky Rubio en plus de Booker, les Suns ont les moyens de passer l’obstacle Hornets.

Une autre cote tentante

COMBINÉ Kawhi Leonard à 25 points au moins (1,40) ET Donovan Mitchell à 20 points au moins (1,35) (1,89) : il est déplacement à Denver qui est capable de très bien défendre mais, très probablement sans Paul George, ce qui veut donc dire que Kawhi Leonard va assurer une grosse charge offensive avec les titulaires. 25 points c’est tout sauf inimaginable pour lui. De son côté, Mitchell sort d’un de ses pires matchs de la saison. Il aura à cœur de repartir tout de suite sur de bonnes bases. 20 points contre les Wizards quoi. Come on Donovan !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).