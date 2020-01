Le Journal TrashTalk de l’Année 2019 : disponible en téléchargement gratuit !

Comme chaque année, le mois de janvier est le moment de faire le bilan et de tirer un trait sur les 365 derniers jours qui se sont écoulés en NBA et sur les parquets internationaux. Une année de plus dans les livres d’histoire qui se matérialisera dans la bibliothèque TrashTalk avec un nouveau journal millésimé 2019. C’est la tradition maintenant, après le succès des éditions de 2016, 2017 et 2018, la rédaction a décidé de se remettre au travail pour vous faire vivre et revivre les douze mois de l’année dans un bon gros document bien lourd à télécharger de toute urgence. Alors bonne année et surtout, bonne lecture.

Vous allez vous en rendre compte au fil des pages, 2019 a encore été particulièrement chargée en souvenirs et en images cultes. Des moments de smile intense et de peine immense que l’on a partagés tous ensemble et qu’il fait toujours bon se remémorer avec le ton et l’excitation du direct. La victoire de la France face à Team USA à la Coupe du Monde en Chine, le sacre d’un nouveau MVP européen qui en cache peut-être déjà un autre, la fin précipitée d’une dynastie dans la baie, le retrait du maillot de Tony Parker au terme d’une dernière saison étrange chez les Hornets, la fin de la malédiction de LeBronto et le nouveau triomphe de Kawhi Leonard qui a précédé l’une des Free Agency les plus folles de l’Histoire… N’ayons pas peur des mots. La loyauté est une qualité de plus en plus rare en NBA et ça ne va pas s’arranger avec les départs à la retraite de Dirk Nowitzki et Dwyane Wade. Dans une culture du tout, tout de suite où les GM sont nombreux à tout miser sur le win now, les stars ont commencé à migrer par paires vers de nouveaux horizons en espérant accentuer leur légende. Les Knicks ont de nouveau été snobés, il ne fallait pas rêver, mais alors que l’on évoque de plus en plus souvent la place d’un joueur ou d’un événement dans le grand livre de la NBA, certains sont prêts à tout pour grimper de quelques places. Cette transition et bien d’autres choses devaient être rassemblés dans un journal pour ne jamais oublier cette grande année de balle orange.

POUR TÉLÉCHARGER LE JOURNAL,

CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS !

Le concept n’a pas changé, depuis des mois les petites mains de la rédaction se sont activées pour trier et sélectionner les articles les plus symboliques de 2019. Ainsi, les 6530 papiers publiés sur TrashTalk se sont transformés en 1000, puis en 500 pour finir à 139. 139 perles assaisonnées avec amour en 165 pages pour vous faire rire, pleurer ou frisonner, parcourir et re-parcourir l’année et ne rien oublier de ce nouveau chapitre en NBA. Découvrez aussi tout au long de votre lecture des petits bonus avec nos meilleurs souvenirs racontés sans filtre, au fil des mois, et un sommaire cliquable pour vous permettre de naviguer plus facilement dans le document. Que vous fassiez partie des plus gros lecteurs du site ou que vous souhaitiez juste revivre les moments forts de l’année écoulée, ce journal est fait pour vous. Il est d’ores et déjà téléchargeable gratuitement sur le lien ci-dessus. Parce qu’on est comme ça chez TrashTalk, on aime partager.

Voici donc un bon point d’exclamation pour 2019, avant de nous immerger ensemble dans une nouvelle décennie. Allez, bonne année et rendez-vous dans un an pour la prochaine édition !