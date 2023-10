Les joueurs NBA sont des gens comme nous. En hiver, lorsque le froid commence à s’imposer et qu’ils oublient de prendre leurs ampoules de Vitamine C, ils finissent vite enrhumés. Nous, c’est parce qu’on oublie de mettre un chandail, eux, c’est à cause des feintes qui pullulent dans ce Top 10 matinal.

Trae Young maîtrise la spéciale Rajon Rondo : feinte de passe dans le dos avant d’offrir le caviar sur un plateau. Cette fois, c’est Jalen Johnson qui s’est régalé.

Shaedon Sharpe a l’habitude de monter au poster sur les gens. Cette fois, il a juste donné au rookie Toumani Camara l’occasion de le faire. Tyrese Maxey ? Too small.

De’Aaron Fox a perdu, d’un dribble dans le dos, le meilleur joueur de NBA selon Bleacher Report, Austin Reaves.

Shaedon Sharpe à nouveau, mais toujours pas dans son registre habituel. Cette fois parti en contre attaque, il a évité le contre de Joel Embiid en réalisant un up-and-under tout en finesse.

JaVale McGee maîtrise donc la course d’élan façon sauteur en longueur. Il a juste décidé de laisser à Teddy Tamgho ses records et s’est contenté de claquer la balle dans le panier le plus fort possible.

La connexion Jamal Murray – Nikola Jokic ne se coupe jamais. Même pas lorsqu’il faut réaliser une action au buzzer.

Peu de joueurs en NBA sont capables de faire passer Robert Williams pour un petit enfant frêle qui se serait retrouvé sous un panier de basket par un malheureux hasard, Joel Embiid en fait partie.

Stephen Curry n’a pas offert un, mais deux voyages à Dillon Brooks. Il l’a emmené en Amazonie sur un dribble dans le dos avant de lui faire visiter la Sibérie sur une feinte de tir. Le guide du Routard ne sera pas écrit par Ish Smith cette année.

Jalen Williams maîtrise le saut en hauteur, mais Aaron Gordon le fait encore mieux. Il a tout de fois décidé de laisser à Javier Sotomayor ses records (oui, on a dû faire la recherche sur Google) et s’est contenté d’envoyer une bonne crêpe bretonne sur la planche.

Ouin Ouin Ouin Giannis, il sait juste courir tout droit et dunker. Bah comme quoi, parfois, ça ne marche pas si mal.