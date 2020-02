NBA Top 10 de la nuit : un Turc qui met un petit pont à un Italien, oui on parle bien de basket

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 6 février

1988 : Michael Jordan remporte le Slam Dunk Contest

2008 : Shaquille O’Neal débarque à Phoenix et se transforme en Big Cactus

Ils sont nés un 6 février

1985 : Kris Humphries

1989 : Jonny Flynn

1996 : Kevon Looney

On notera également que c’est aujourd’hui la fête de tous les Gaston, ainsi que des Amand, des Аvit, des Dοris, des Dorothée et des Paul Miki. Des… Paul Miki ? Really ?