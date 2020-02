Officiel : Dillon Brooks prolongé pour trois ans et 35 millions par Memphis, belle récompense pour avoir clashé Iggy

Cette nuit, à quelques heures de la trade deadline, les Grizzlies ont réussi à refourguer Andre Iguodala à Miami à travers un transfert qui était très attendu du côté de Memphis. Mais il y a eu également une autre transaction pendant ce temps-là. Dillon Brooks, le joueur de 24 ans, a en effet été prolongé par la franchise du Tennessee.

Trois ans, 35 millions de dollars, c’est signé. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé l’info au petit matin, lui qui ne va probablement pas dormir jusqu’à vendredi. Cette prolongation de contrat tombe donc juste après le transfert d’Andre Iguodala et les… commentaires de Brooks sur ce dernier. Pour rappel, Dillon a clashé Andre hier par rapport au fait qu’il ne voulait pas évoluer sous les couleurs de Memphis. Résultat, boum, extension. Comme quoi, ça rapporte le trashtalking hein. Blague à part, cette prolongation permet aux Oursons de sécuriser Brooks pour les années à venir, le tout à un prix très raisonnable. Même pas 12 millions la saison, c’est très honnête quand on voit la campagne qu’est en train de réaliser Dillon lors de sa troisième année dans la Grande Ligue. Cela permet aussi à Memphis de ne pas devoir à gérer le dossier durant l’été prochain. Parce que oui, il était prévu que Brooks soit agent libre restrictif dans quelques mois et plusieurs équipes auraient forcément montré leur intérêt pour l’extérieur sorti tout droit de l’université de l’Oregon. Si on se place dans le camp du joueur, c’est une énorme augmentation par rapport à son salaire actuel, qui est de 1,6 million de dollars. Brooks possède désormais une belle sécurité financière sur les trois prochaines années, surtout quand on prend en compte le fait qu’il a été sélectionné au deuxième tour de la Draft 2017, avec le 45è choix.

Clairement, Dillon Brooks est une pièce importante du collectif de Memphis aujourd’hui, qui n’arrête pas de surprendre. Car si Ja Morant et Jaren Jackson Jr. sont évidemment les visages de la nouvelle ère des Grizzlies, Brooks contribue lui aussi de manière importante au succès actuel des Oursons. Offensivement, l’arrière apporte plus de 16 points de moyenne à 42,4% au tir mais surtout un très solide 39,9% du parking. Dillon a notamment réussi un superbe mois de janvier avec plus de 20 points par match en 45-45-86 au niveau des pourcentages au tir. Du très sérieux. Et de l’autre côté du terrain, il possède également des responsabilités pour défendre les meilleurs attaquants adverses. Alors clairement, si les Grizzlies ont enchaîné les wins ces dernières semaines, avec une belle huitième place à l’Ouest aujourd’hui (26 victoires – 25 défaites), c’est aussi grâce à lui. Contribution des deux côtés du terrain, caractère affirmé, potentiel… il coche pas mal de cases le garçon. Cette troisième saison est d’autant plus kiffante qu’il a connu pas mal de galères l’an passé. Après une saison rookie prometteuse, il n’a joué que 18 matchs en tant que sophomore, la faute à une vilaine blessure à l’orteil qui a obligé le joueur à passer sur la table d’opération. Mais tout ça, c’est désormais du passé. Dillon Brooks fait partie intégrante du noyau de jeunes joueurs qui permet aujourd’hui à Memphis de faire du bruit, et qui pourrait bien causer beaucoup de problèmes dans le futur.

En attendant d’autres Woj bomb concernant les transferts de la trade deadline, cette prolongation de Dillon Brooks représente une bonne nouvelle pour les fans des Grizzlies, ainsi qu’un bon coup pour la franchise de Memphis. Et clairement, c’est mérité pour le jeune arrière vu sa production cette année.

Source texte : ESPN