Air Jordan 34 Black Cat : parfait pour aller briser des miroirs et passer sous des échelles

Les dernières Jojo ont déjà trouvé leur public et on poursuit les déclinaisons avec les Air Jordan 34 Black Cat qui sont comme d’habitude disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Après une édition limitée à 500 exemplaires à l’occasion de son passage en France en marge du NBA Paris Game 2020 où les Hornets avaient été gentiment conviés pour affronter les Bucks de Gigi le MVP, puis un coloris alligator pour les débuts de Zion Williamson dans le bayou de Louisiane, on repart sur des classiques qui parleront sûrement à plus de monde avec ces Air Jordan 34 Black Cat. Comme leur nom l’indique, les tons oscilleront entre du noir… et du noir avec seulement une bande de chiffres en verts fluo sur la semelle qui nous plonge dans la matrice des Wachowski. Seuls les logos de la marque ressortent, tantôt en blanc tantôt en surbrillance pour un résultat final aussi agile qu’un chat se déplaçant la nuit et archi classieux. De quoi se faire plaisir ou compléter sa collection pour ceux qui ont craqué pour la AJ 4 du même nom.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 34 Iridescent pour la version négative des Black Cat. Le ying, le yang, toussa toussa.

les Air Jordan 34 Iridescent pour la version négative des Black Cat. Le ying, le yang, toussa toussa. On les imagine déjà à ses pieds : Zion en essayant de passer inaperçu dans la raquette adverse.

Zion en essayant de passer inaperçu dans la raquette adverse. L’occasion parfaite pour les porter : avec un petit smoking noir ou pour faire un braquage.

avec un petit smoking noir ou pour faire un braquage. On aime : ça tombe bien, on rêvait justement d’interpréter le personnage de Châteauroux dans la prochaine saison de La Casa de Papel, ça ira très bien avec un costume rouge.

ça tombe bien, on rêvait justement d’interpréter le personnage de Châteauroux dans la prochaine saison de La Casa de Papel, ça ira très bien avec un costume rouge. On aime moins : on reste très, très proche de l’Eclipse qui a pour différence principale sa semelle blanche. Ils ne vont pas réussir à nous faire gober qu’il leur a fallut trois mois pour imaginer ce nouveau coloris.

Les Air Jordan 34 Black Cat sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 184,90 euros. D’où la nécessité de faire un braquage.

Source : Jordan Brand