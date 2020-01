Air Jordan 34 Iridescent : parfait pour débuter 2020 du bon pied

L’année 2020 s’annonce encore comme un grand cru chez nos amis de Jordan Brand. La dernière sortie de la Air Jordan 34 Iridescent disponible chez notre partenaire Basket4Ballers en est encore une preuve. Il fait chaud ici, vous ne trouvez pas ?

Encore un modèle pour les dernières de chez JB et on peut dire que le coloris est une réussite. C’est une pure bombe que viennent de nous lâcher les designers. Et le mot pureté n’a pas été choisi au hasard avec une empeigne transparente laissant apparaître sa structure interne. Même la gomme sur l’avant du pied rend visible un logo Jumpman noir incrusté sur la semelle, un petit détail qui sera forcément apprécié. Tout comme cette bande iridescente qui fait le tour de la zone de laçage et présente au niveau du talon. A ce même endroit, les couleurs de l’arc en ciel présente sur la languette à l’arrière du pied se reflètent et se diffusent jusqu’au bas du talon. Cerise sur le gâteau, le logo Nike décliné de toutes les couleurs au même endroit et l’inscription « Flight » en bleu sur la languette droite et en rouge sur la languette gauche. Le résultat final est innovant mais donne aussi un petit effet rétro avec cet échantillon de couleurs. Un petit bijou qui devrait voir ses stocks s’épuiser très rapidement.

La fiche :

La grande-sœur : la Nike LeBron 17 Futur Air avec ce rappel iridescent sur la languette.

la Nike LeBron 17 Futur Air avec ce rappel iridescent sur la languette. On les imagine déjà à ses pieds : Luka Doncic au All-Star Game, pour célébrer sa signature chez Jordan Brand.

Luka Doncic au All-Star Game, pour célébrer sa signature chez Jordan Brand. L’occasion parfaite pour les porter : ces couleurs, c’est un peu l’arrivée du printemps anticipée. Alors le 20 mars, elles seront vraiment parfaites pour le début officiel de cette nouvelle saison.

ces couleurs, c’est un peu l’arrivée du printemps anticipée. Alors le 20 mars, elles seront vraiment parfaites pour le début officiel de cette nouvelle saison. On aime : cette combinaison de blanc et de transparence sur l’empeigne relevée avec une pointe de couleur, tout ce qu’on aime.

cette combinaison de blanc et de transparence sur l’empeigne relevée avec une pointe de couleur, tout ce qu’on aime. On aime moins : à part son prix, difficile de lui reprocher quelque chose.

La Air Jordan 34 Iridescent est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 184,90 euros. Soyez vifs parce que ça risque de partir à une vitesse folle.

Source : Jordan Brand