Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 9 : Russell Westbrook s’envole rejoindre sa planète d’origine

Vous ne pensiez quand même pas commencer le week-end sans votre dose de lol grâce au Shaqtin’A Fool ? Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à la semaine prochaine. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

On commence tout de suite avec une petite partie de volley improvisée à Philadelphie. S/o à nos gars qui ont gagné leur ticket pour Tokyo hier soir, Joel Embiid a tenté de leur rendre hommage à sa manière. Comme quoi, il a bien fait de se reconvertir dans le basket vu la précision de ses passes. Deuxième candidat de la semaine, Rajon Rondo a des grosses mains mais Rajon Rondo ne sait pas s’en servir. Alors à quoi bon ? Eh bien ça nous a bien fait rire, et c’est déjà pas si mal finalement. On poursuit sans plus attendre avec le dunk raté de Russell Westbrook qui était pourtant tout seul en contre-attaque. Alors pour aller s’accrocher à l’arceau et montrer ses bibis y’a du monde mais pour marquer des points y’a plus personne. On mettra ça sur le compte du stress, lui qui allait bientôt retrouver OKC lors d’une soirée de retour mémorable à la Chesapeake Arena quelques jours plus tard. Last but not least, les Warriors et les Kings se sont mis d’accord pour nous offrir la plus belle parodie de basket que vous pourrez voir ce mois-ci. On dirait un affrontement entre deux équipes de pochtrons en Départemental 15 un dimanche matin et c’est juste parfait.

Voilà pour les candidats à la meilleure barre de rire de la semaine. Ici ? Difficile de faire un choix mais on avoue que… la clutchitude de Robert Covington n’a pas vraiment d’égal.