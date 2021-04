Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Nets – Lakers ce samedi, même avec les absents ça ne se rate pas

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On attaquera la semaine avec un gros duel de Conférence qui sent bon les Playoffs entre Boston et Philadelphie ce mardi. Vavane va pouvoir découvrir cette rivalité de l’Est sous ses nouvelles couleurs. Jeudi, on suivra avec attention la réception de Phoenix par les Clippers, deux des meilleures équipes de la Conférence Ouest. Enfin, pour clôturer ce programme en beauté, on vous donne tous rendez-vous à 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche pour une potentielle preview des futures Finales NBA entre les Nets et les Lakers. Evidemment, il y aura une bonne pelleté d’absents de part et d’autre mais même avec des équipes bis on essayer de tirer quelques enseignements de cette partie entre les deux favoris de la saison.

Dans la nuit du lundi 5 avril

Dallas Mavericks – Utah Jazz à 1h (beIN 1)

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 6 avril

Boston Celtics – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 7 avril

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 1)

Denver Nuggets – San Antonio Spurs à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 8 avril

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks à 3h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 9 avril

New York Knicks – Memphis Grizzlies à 1h30 (beIN 4)

New Orleans Pelicans – Philadelphie Sixers à 2h (beIN 1)

Golden State Warriors – Washington Wizards à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 10 avril

Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers à 2h30 (beIN 1)

Utah Jazz – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 11 avril

Denver Nuggets – Boston Celtics à 21h (beIN 3)

Orlando Magic – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Detroit Pistons à 4h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…