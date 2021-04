De Fox Sports à Bally Sports : y’a du nouveau sur votre NBA League Pass, la nostalgie est déjà présente chez les anciens

Vous l’avez sans doute remarqué au cours des derniers jours en vous branchant sur le NBA League Pass. L’affichage des scores a changé sur certaines rencontres, la musique d’intro pour la présentation d’avant-match également, et un logo rouge et blanc est venu faire son apparition. Bienvenue chez Bally Sports !

Ce n’est peut-être qu’un détail pour certains mais pour ceux qui squattent le NBA League Pass chaque nuit, ça ne peut pas passer inaperçu. Quand on a l’habitude d’entendre la musique de Fox Sports au début de chaque diffusion de match, on remarque vite le moindre changement et là, en matière de changement, on est servi avec l’arrivée de Bally Sports, le nouveau groupe de chaînes sportives régionales qui étaient précédemment sous Fox Sports. Outre les nouveaux sons qui accompagnent désormais la retransmission des matchs, on a également la bande du score qui a reçu un grand coup de neuf. Elle prend désormais la largeur de l’écran en bas avec le score du match en question à gauche (avec le logo des deux équipes, qui étaient absents sous Fox Sports), le chrono au milieu, et une partie droite qui possède plusieurs fonctions : apparition du slogan de Bally Sports, de statistiques par rapport au match, de scores concernant les autres rencontres NBA de la nuit et même les autres sports US, sans oublier diverses informations (noms des commentateurs, noms des arbitres, localisation du match, joueurs absents, classements…) et bien évidemment un peu de pub, faut pas déconner hein. Comme souvent, le changement est accompagné d’un peu de scepticisme. Certains se plaignent déjà de la gueule du scoreboard et de son côté imposant, tandis que d’autres sont déjà nostalgiques de la musique de Fox Sports. Tout ça pour dire que l’arrivée de Bally Sports ne semble pas faire l’unanimité mais va falloir s’y habituer car Bally ne va pas partir demain.

Pour la petite histoire, sachez que Bally Corporation est une société de jeux qui détient plus d’une dizaine de casinos à travers les États-Unis. Du coup, vous imaginez bien que l’aspect paris sportifs sera mis en avant, notamment sur l’application mobile Bally Sports qui devrait bientôt voir le jour. Cette transition de Fox Sports à Bally Sports a pris environ deux ans. En 2019, le groupe de télévision américain Sinclair Broadcast a racheté 19 chaînes régionales à la Walt Disney Company pour la modique somme de 10 milliards de dollars d’après AP News. Pendant 18 mois, Fox Sports a continué à tourner pendant que de nombreux changements se faisaient en coulisses.

« Fox voulait vraiment qu’on mette un coup de neuf, mais d’un point de vue pratique, ce n’est pas rien de changer tous les sites internet, les applications, les studios et l’affichage. » – Chris Ripley, big boss du Sinclair Broadcast Group

16 équipes NBA sont concernées par cette évolution, à savoir les Suns, les Hornets, les Pistons, le Magic, le Heat, les Pacers, les Pelicans, les Wolves, le Thunder, les Cavaliers, les Hawks, les Mavericks, les Spurs, les Grizzlies, les Clippers et les Bucks. Les matchs de ces équipes étaient diffusés sur Fox Sports mais sont donc désormais sur Bally Sports, sauf quand ça concerne des rencontres en antenne nationale. Pour les 14 autres franchises, pas de changement, elles vont continuer à tourner avec NBC Sports et d’autres diffuseurs.

Bally Sports est dans la place, Fox Sports dans le rétro. Mine de rien, pour les drogués de NBA que nous sommes, c’est un changement qui compte. Il va forcément falloir un peu de temps pour s’y habituer, et on imagine que Bally Sports va aussi s’ajuster au fur et à mesure pour proposer la meilleure expérience possible à ses consommateurs.

Source texte : AP News

.@TheJaxShow signs off of "Fox Sports Sun" for the final time as we become "Bally Sports Sun" on Wednesday night…#HEATTwitter #TheHeartofTheFan pic.twitter.com/fbkoCTuLm8 — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) March 30, 2021

26 games in a row with a 3-pointer for Duncan Robinson! Watch the HEAT live on Bally Sports Sun and stream it here: https://t.co/HC4A4TxAtI pic.twitter.com/fykSbRYzFt — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) April 4, 2021

This Suns intro 👀👀👀 pic.twitter.com/LMMz8w9XKg — Bally Sports Arizona (@BallySportSAZ) April 1, 2021